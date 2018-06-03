15 TEMMUZ'UN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI! KÜLLİYE'NİN ETRAFINA BOMBA YAĞMIŞ
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kavşağının savaş uçakları tarafından bombalanmasına ait yeni görüntüler dava dosyasına girdi.
GÖRÜNTÜLER MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ
Jandarma Genel Komutanlığındaki darbe faaliyetlerinin yansıdığı güvenlik kamera kayıtlarına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu ve ekindeki görüntüler, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
BİRER DAKİKA ARAYLA ATILIYOR
Jandarma Genel Komutanlığının açık otoparkındaki yüksek çözünürlükteki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, Külliye kavşağına birer dakika arayla iki bomba atılıyor.
Kaynak: haberinburada
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