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15 Temmuz'da İbb'nin İşgal Davasında 41 Sanığa Müebbet!
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15 TEMMUZ'DA İBB'NİN İŞGAL DAVASINDA 41 SANIĞA MÜEBBET!


15 Temmuz'da İBB'nin işgal davasında 41 sanığa müebbet!
Tarih : 25 Mayıs 2018, 16:50
Puan Ver : 15 Temmuz'da İbb'nin İşgal Davasında 41 Sanığa Müebbet!(9/10)5

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili görülen davada, 10 sanık "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 31 sanık da müebbet hapisle cezalandırıldı.

ERDOĞAN VE BAŞBAKANLIK AVUKATLARI İLE ŞEHİT YAKINLARI KATILDI

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki büyük salonda yapılan duruşmaya, 52 tutuklu sanık ile avukatları katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık ve İBB'nin avukatları, gazilerle şehit yakınları olan müştekilerin de hazır bulunduğu duruşmada mahkeme heyeti kararını açıkladı.

10 KİŞİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme heyeti, eski Albay Zeki Demir, eski Yüzbaşılar Ramazan Ertürk, Yakup Karaçelik, Mustafa Alper Şengören, eski teğmen Ömer Sevim, eski asteğmen Fatih Sultan Mehmet Samancı, eski uzman onbaşı Sercan Met, Uzman Çavuş Ömer Er ile İBB Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç ve Eski AFAD İstanbul İl Müdürü Gökay Atilla Bostan'ın "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

ER OLAN 31 SANIĞA MÜEBBET

Heyet, er olan 31 sanığı da "Anayasayı ihlal" suçundan müebbet hapse mahkum etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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