15 TEMMUZ'DA İBB'NİN İŞGAL DAVASINDA 41 SANIĞA MÜEBBET!
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili görülen davada, 10 sanık "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 31 sanık da müebbet hapisle cezalandırıldı.
ERDOĞAN VE BAŞBAKANLIK AVUKATLARI İLE ŞEHİT YAKINLARI KATILDI
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki büyük salonda yapılan duruşmaya, 52 tutuklu sanık ile avukatları katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık ve İBB'nin avukatları, gazilerle şehit yakınları olan müştekilerin de hazır bulunduğu duruşmada mahkeme heyeti kararını açıkladı.
10 KİŞİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Mahkeme heyeti, eski Albay Zeki Demir, eski Yüzbaşılar Ramazan Ertürk, Yakup Karaçelik, Mustafa Alper Şengören, eski teğmen Ömer Sevim, eski asteğmen Fatih Sultan Mehmet Samancı, eski uzman onbaşı Sercan Met, Uzman Çavuş Ömer Er ile İBB Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç ve Eski AFAD İstanbul İl Müdürü Gökay Atilla Bostan'ın "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
ER OLAN 31 SANIĞA MÜEBBET
Heyet, er olan 31 sanığı da "Anayasayı ihlal" suçundan müebbet hapse mahkum etti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Türkiye'nin Gündemine Oturan Genç Kızlar Hakkında Karar Verildi!
- 200 Bin Filistinli Mescid-İ Aksa'da Namaza Durdu
- Bayburt'ta 5 Hektarlık Alanda Arkeolojik Alan Tespit Edildi
- Kaçağı Bitirecek Yöntem! Yüksekova'da Elektrik Telleri Yer Altına Alınıyor
- Jandarmanın Baskın Yaptığı Depodan Çıkanlar Dehşete Düşürdü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'ın Restine Rağmen Kim Jong-Un Israrlı: Görüşmeye Hazırız
- Bir Ağrı Kesici Bütün Ülkeyi Pençesine Aldı
- Kanada'da Restorana Patlayıcı Yerleştirip Kaçtılar: 15 Yaralı
- Ünlü İstihbarat Teşkilatı Televizyon Reklamıyla Eleman Aramaya Başladı
- Papa'dan İslam Çıkışı: Terörle Yan Yana Anılması Yalan Ve Saçmalık
Bu Haberle İlgili Yorumlar