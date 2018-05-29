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15 Milyonluk Evini Eşine Bırakan Mustafa Sandal İle Annesinin Arası Açıldı
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15 Milyonluk Evini Eşine Bırakan Mustafa Sandal ile Annesinin Arası Açıldı

15 MİLYONLUK EVİNİ EŞİNE BIRAKAN MUSTAFA SANDAL İLE ANNESİNİN ARASI AÇILDI

Emina Jahovic ile boşanma kararı alan Mustafa Sandal, 15 milyonluk evini eşi ve çocuklarına bırakarak ofiste kalmaya başladı. Ancak kirasının annesinin aldığı Ulus'taki eve taşınmak isteyince annesiyle arasında ipler gerildi.

Tarih : 29 Mayıs 2018, 08:20
Puan Ver : 15 Milyonluk Evini Eşine Bırakan Mustafa Sandal İle Annesinin Arası Açıldı(9/10)5

10 yıllık eşi Emina Jahovic'ten geçtiğimiz Kasım'da ayrılan ancak henüz boşanamayan Mustafa Sandal, Çubuklu'daki 15 milyon liralık lüks villasını Emina Jahovic ve iki oğluna bıraktığı için Zincirlikuyu'daki ofisinde kalıyor.

EVE TAŞINMAK İSTEYİNCE ANNESİYLE KARŞI KARŞIYA GELDİ

Sandal'ın yıllar önce Ulus'ta aldığı evde de kiracı oturuyor. Ünlü şarkıcı, kira gelirini ise Silivri'de yaşayan annesi Tülin İleri alıyor. Ofiste kalmaktan sıkılan Mustafa Sandal, Ulus'a taşınmak isteyince ortalık karıştı.

"EŞİNE BIRAKTIĞIN EVİ SAT"

Mustafa Sandal, annesi Tülin İleri'ye, "Ulus'taki kiracıyı çıkar. Tadilat sonrası oraya ben taşınacağım" teklifinde bulundu. Ancak İleri buna karşı çıktı ve oğluna "Eşine bıraktığın milyonluk villayı sat, parayı paylaşın" dedi. Anne-oğul bu yüzden tartıştı.

ARALARI AÇILMIŞTI

Tülin İleri, gelini Emina Jahovic'in son yıllardaki lüks harcamalarını da onaylamıyordu. İleri, oğlu Mustafa Sandal'ı bu konuda birkaç kez uyarmıştı. Gelin-kaynananın arasının açıldığı da söylentiler arasındaydı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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