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15 Günlük Araç, 15 Dakikada Cayır Cayır Yandı

15 GÜNLÜK ARAÇ, 15 DAKİKADA CAYIR CAYIR YANDI

Trabzon'da 15 gün önce satın alınan otomobil, park halindeyken alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 16:50
Puan Ver : 15 Günlük Araç, 15 Dakikada Cayır Cayır Yandı(9/10)5

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi kavşağında park halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle bir anda alev aldı. Otomobilin ön kısmında başlayan yangın kısa sürede tüm aracı kapladı. Alevlerin artması üzerine yangının çevredeki araçlara sıçrama ihtimali paniğe yol açtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

YANAN ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yanan otomobilin önünde park halindeki hafif ticari aracın arka kısmında da hasar meydana geldi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

15 GÜNLÜK ARAÇ 15 DAKİKADA CAYIR CAYIR YANDI

Araç sahibi Hüseyin Morgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelininin çocuğunu Farabi Hastanesi'ne götürdüğünü, kendisinin de aracını park ettiğini belirterek, "Dışarıda arabanın arka tarafına yaslanıyordum. Bir vatandaş 20 dakika sonra 'araba yanıyor' diye seslendi. Bir de baktım benim arabanın önü tutuşmuş. İtfaiye gelene kadar 15 dakika içinde yandı. Ne kadar uğraşsak da yandı. Şirket arabası daha 15 günlük arabamız." ifadesini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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