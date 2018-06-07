15 DAKİKA ARALIKSIZ ÇAKAN ŞİMŞEKLER GECENİN KARANLIĞINI BEYAZA BOYADI
Bursa'da iftar saatinde başlayan 15 dakikalık sağanak yağış hayatı felç etti. Ardı ardına çakan şimşekler gecenin karanlığını bir anda beyaza boyadı.
Bursa'daki 15 dakikalık sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ardı ardına çakan şimşekler gecenin karanlığını beyaza boyadı.
15 DAKİKALIK SAĞANAK YAĞIŞ HAYATINI FELÇ ETTİ
Bursa'da iftar saatinde yağan sağanak yağış 15 dakika içerisinde hayatı felç etti. Yıldırım Mahallesi'nde su basan evlerin yardımına itfaiye ve Büyükşehir ekipleri yetişti.
ŞEHRİN ÜST KESİMİNDEKİ YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Meteoroloji yetkilileri yağmurun 15 dakikalık bir sistem geçişi olduğunu ifade ederken, şehrin üst kesimlerinde yollar göle döndü. Ardı ardına çakan şimşekler ise Bursa'yı beyaza boyadı.
Kaynak: haberinburada
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