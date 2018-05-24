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144 Metrelik Yatıyla Bodrum'a Gelen Rus Çelik Kralı, 300 Bin Liralık Alışveriş Yaptı
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144 Metrelik Yatıyla Bodrum'a Gelen Rus Çelik Kralı, 300 Bin Liralık Alışveriş Yaptı

144 METRELİK YATIYLA BODRUM'A GELEN RUS ÇELİK KRALI, 300 BİN LİRALIK ALIŞVERİŞ YAPTI

Yaklaşık 10 milyar dolarlık servetiyle Rusya'nın en zenginleri listesinde yer alan Rusya'nın çelik ve metal kralı Viktor Rashnikov, 144 metrelik yatıyla geldiği Bodrum'da 300 bin liralık alışveriş yaptı.

Tarih : 24 Mayıs 2018, 11:20
Puan Ver : 144 Metrelik Yatıyla Bodrum'a Gelen Rus Çelik Kralı, 300 Bin Liralık Alışveriş Yaptı(5/10)1

Rusya'nın çelik ve metal kralı Viktor Rashnikov, dünyanın en büyük 3 yatından biri olan, 144 metrelik, 300 milyon dolar değerindeki 'Ocean Victory' ile bugün Bodrum'a geldi. Rashnikov, helikopteri ve 5 yüzme havuzu bulunan 8 katlı dev yatta dinlenirken, yakınları ise zodyak botlarla koyları gezdi.

CAMLARI KURŞUN GEÇİRMİYOR

Yaklaşık 10 milyar dolarlık servetiyle Rusya'nın en zenginleri listesinin üst sıralarında bulunan metal ve çelik kralı Victor Rashnikov, 2014 yılında İtalyan tersanelerinde yaptırdığı, 144 metre uzunluğunda ve 300 milyon dolar değerindeki yatıyla bugün Rodos Adası'ndan Bodrum'a geldi. Dünyanın en büyük 3 yatı arasında gösterilen, 8 katlı ultra lüks yatın gövdesinin roketatarlara dayanıklı, camlarının kurşun geçirmez özelliklere sahip olduğu belirtildi.

TOPLAMDA 40 PERSONEL ÇALIŞIYOR

Bodrum'a 3 mil uzaklıktaki Kara Ada ile Bodrum Kalesi arasına demirleyen yatta kütüphane, sinema salonu, tenis kortu, üç açık, iki kapalı yüzme havuzu, su sporları merkezi, fitness salonu bulunuyor. Yatta 16'sı özel güvenlik, toplam 40 personelin görev yaptığı öğrenildi.

300 BİN LİRALIK ALIŞVERİŞ YAPTI

Yat, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekti. Dünyanın en büyük çelik üreticilerinden biri olan Rashnikov'un yatta dinlendiği, yakınlarının ise zodyak bota binerek Bodrum koylarını gezdiği görüldü. Bodrum Limanı'ndaki manavlar ve balıkçılar pazarından yaklaşık 300 bin liralık gıda takviyesi yapılan yatın, Bodrum ve koylarında 3 gün kaldıktan sonra Mikonos Adası'na gideceği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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