144 METRELİK YATIYLA BODRUM'A GELEN RUS ÇELİK KRALI, 300 BİN LİRALIK ALIŞVERİŞ YAPTI
Yaklaşık 10 milyar dolarlık servetiyle Rusya'nın en zenginleri listesinde yer alan Rusya'nın çelik ve metal kralı Viktor Rashnikov, 144 metrelik yatıyla geldiği Bodrum'da 300 bin liralık alışveriş yaptı.
Rusya'nın çelik ve metal kralı Viktor Rashnikov, dünyanın en büyük 3 yatından biri olan, 144 metrelik, 300 milyon dolar değerindeki 'Ocean Victory' ile bugün Bodrum'a geldi. Rashnikov, helikopteri ve 5 yüzme havuzu bulunan 8 katlı dev yatta dinlenirken, yakınları ise zodyak botlarla koyları gezdi.
CAMLARI KURŞUN GEÇİRMİYOR
Yaklaşık 10 milyar dolarlık servetiyle Rusya'nın en zenginleri listesinin üst sıralarında bulunan metal ve çelik kralı Victor Rashnikov, 2014 yılında İtalyan tersanelerinde yaptırdığı, 144 metre uzunluğunda ve 300 milyon dolar değerindeki yatıyla bugün Rodos Adası'ndan Bodrum'a geldi. Dünyanın en büyük 3 yatı arasında gösterilen, 8 katlı ultra lüks yatın gövdesinin roketatarlara dayanıklı, camlarının kurşun geçirmez özelliklere sahip olduğu belirtildi.
TOPLAMDA 40 PERSONEL ÇALIŞIYOR
Bodrum'a 3 mil uzaklıktaki Kara Ada ile Bodrum Kalesi arasına demirleyen yatta kütüphane, sinema salonu, tenis kortu, üç açık, iki kapalı yüzme havuzu, su sporları merkezi, fitness salonu bulunuyor. Yatta 16'sı özel güvenlik, toplam 40 personelin görev yaptığı öğrenildi.
300 BİN LİRALIK ALIŞVERİŞ YAPTI
Yat, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekti. Dünyanın en büyük çelik üreticilerinden biri olan Rashnikov'un yatta dinlendiği, yakınlarının ise zodyak bota binerek Bodrum koylarını gezdiği görüldü. Bodrum Limanı'ndaki manavlar ve balıkçılar pazarından yaklaşık 300 bin liralık gıda takviyesi yapılan yatın, Bodrum ve koylarında 3 gün kaldıktan sonra Mikonos Adası'na gideceği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Servisçi Hesaplaşmasında Dayı Elinde Telefon Cinayeti İzledi
- Rum Tarafından Türkiye'ye Tehdit: Askerlerin İstanbul'a Yürüme Zamanı
- Ak Parti'nin Seçim Beyannamesindeki Detaylar Belli Oldu!
- Bakan Kurtulmuş'tan Sert Çıkış: Imf'nin Önünde Diz Çöktüremeyeceksiniz
- Marmaris'te Alkollü İngiliz Çift İle Türk Yolcu Tekne Turu Sonrası Tekme Tokat Birbirine Girdi
EKONOMİ HABERLERİ
- Fed'den Faiz Yükseltme Sinyali Geldi!
- Erdoğan'dan Döviz Kurundaki Dalgalanmaya İlk Yorum: Gerçeklerle Uyumlu Değil!
- Denetimler Başladı! Uber Sürücülerine Ve Yolculara Ceza Yağdı
- Çanakkale'yi İzmir Ve Balıkesir'e Bağlayan 40 Dakikalık Yol, 5 Dakikaya İnecek
- İstanbul'da Gıda Skandalı! Bilerce İşletmeye Ceza Yağdı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Bebek Havuzda Ters Dönüp Suya Battı, Görevli Fark Etmeyince Uzun Süre Nefessiz Kaldı
- Evinin Arka Bahçesinde Bulduğu Kapağı Kaldıran Adam Tarihi Sığınakla Karşılaştı
- Önce Tecavüz, Sonra İşkence! 14 Yaşındaki Kızı Vahşice Öldürdüler
- İtalya'da Başbakan Adayı Guiseppe Conte Özgeçmişini Şişirmekle Suçlanıyor
- 8 Aydır İşe Gitmeyen Devlet Memurunun Bahanesi Ağızları Açık Bıraktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar