13 YAŞINDAKİ ÇOCUK LUNAPARKTAKİ BALERİNDEN DÜŞEREK CAN VERDİ! ANBEAN KAYDEDİLDİ
Tekirdağ'da 13 yaşındaki çocuk, lunaparktaki balerinden düşerek hayatını kaybetti. Dehşet anları kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Tekirdağ'da 13 yaşındaki çocuk, lunaparkta bulunan balerin aracından düşerek hayatını kaybetti. Dehşet anları kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
BULUNDUĞU KOLTUKTAN BİR ANDA FIRLADI
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'ndeki bir lunaparkta meydana gelen olayda, bayram nedeniyle lunaparka eğlenmek için giden 13 yaşındaki M.B. balerin aracına bindi. Balerin aracına binerek bir süre eğlenen ve özürlü olduğu iddia edilen M.B. bulunduğu koltuktan bir anda fırladı.
3 METRE HAVALANARAK YERE DÜŞTÜ
Fırlamanın etkisiyle yaklaşık 3 metre havalanarak yere düşen çocuk hayatını kaybetti.
DEHŞET ANLARI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Çocuğun balerin aracından fırladığı o anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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