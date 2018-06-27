13 GÜNDÜR ARANAN KÜÇÜK LEYLA'NIN BULUNMASI İÇİN METRUK EVLERDE KAZI YAPILDI
Ağrı'da, dedesinin köyünde kaybolan 3 buçuk yaşındaki Leyla Aydemir için 13'üncü günde yapılan arama çalışmalarında, köy dışındaki metruk evlerde kazı çalışması yapıldı.
Ağrı'da bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 3 buçuk yaşındaki Leyla Aydemir, 13'üncü günde jandarma bünyesinde bulunan 'Modül' köpeği tarafından aranmaya başlandı. Ekipler tarafından metruk evlerde yapılan aramalarda zeminde bulunan toprağın yumuşak olması nedeniyle kazma ve küreklerle kazı yapıldı.
MİNİK LEYLA 13 GÜNDÜR HER YERDE ARANIYOR
Ağrı'da bayramın birinci gününde Bezirhane köyünde kaybolan 3 buçuk yaşındaki minik Leyla'dan haber alınamıyor. Kayıp Leyla için aramalarda 12 gün geride kalırken henüz bir ize rastlanamadı.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Bayramın ilk gününden bu yana çalışmalarına ara vermeden devam eden ekipler Leyla'nın bir an önce bulunması için yoğun çaba sarf ediyor. Sabah saatlerinde köy ve çevresinde başlayan arama ve kurtarma çalışmaları saat 19.00'a kadar sürüyor.
EKİPLER SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA YENİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLADI
Ailesi ile birlikte Bezirhan köyüne giden ve bir daha haber alınamayan minik Leyla için 13'üncü günde de aramalar başladı. Sabahın ilk ışıkları ile başlayan çalışmalara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesinde bulunan Jandarma Arama kurtarma ekipleri, AFAD ve jandarma ve Kızılay ekipleri katıldı.
KADAVRA ARAMA KÖPEKLERİ KULLANILDI
İlk olarak köy çevresinden geçen ve tarım arazilerinde yapılan aramalarda Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi'nden (JAKEM) getirilen kadavra arama köpeği 'Modül' de kullanıldı. Türkiye'nin en iyi köpeklerinden olan ve jandarma bünyesinde bulunan 'Modül' köpeği, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekiplerince metruk ev, ahır boş alanlar didik didik arandı.
BOŞ VE METRUK EVLERDE KAZI ÇALIŞMASI YAPILDI
Köy dışında bulunan bazı boş evlerde zeminde bulunan toprağın farklı ve yumuşak olması nedeniyle her ihtimali değerlendiren Jandarma Arama Kurtarma ekibi evde kazı çalışması yaptı. Kazma ve küreklerle 1 metreye kadar kazı yapan ekipler daha sonra 'Modül' köpeği ile kazının yapıldığı alanda arama çalışması başlattı. Kazı çalışmalarından da henüz bir sonuç alınamazken ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: haberinburada
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