Meb, Sınavla Öğrenci Alacak Liseler İçin Giriş Belgelerini Yayınladı
Böyle Fair Play Görülmedi! Rakipleri Oynasın Diye İmza Topladı
Abd, Menbiç'i Savunacağına Dair Teröristlere Söz Verdi
12 Suçtan Aranan Pkk'lı Suç Makinesi Film Gibi Operasyonla Yakalandı
Cenk Tosun'dan Cedi Osman'a Mesaj Var
Aday Listesini Beğenmeyen 14 Kişi İyi Parti'den İstifa Etti
Uber Şoförünü Tehdit Eden Taksiciler Yakalandı!
Suriyeli İş Adamı Ak Parti'den Milletvekili Adayı Oldu
Bbp Lideri Destici, Partililerin Kazan Kaldırdığı İddiasına Noktayı Koydu
Seçime 33 Gün Kala Son Anket! Erdoğan, Kıl Payı İpi Göğüslüyor
Köpeğe Tecavüz Edip Paylaşan Zanlı!
İstanbul'da Hastane Önündeki Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerasında
Erdoğan, Filistin Lideri Mahmut Abbas İle Telefonda Görüştü
Bakan Fakıbaba: Genç Çiftçilere 503 Milyon Lira Hibe Verilecek
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş: Yönetimimiz İş Başında
Piyasalar Yangın Yeri! Dolar Ve Euro Tarihi Zirveyi Yeniledi
En Yaşlı Ve En Genç Aday Chp'nin Antalya Listesinde
En Yetkili İsim Duyurdu: 50 Bin Lira Maaşla Pilot Alınacak
Hastane Önünde Bekleyen Karı-Kocayı Öldürüp Kaçtı!
Milletvekili Adayı, Seçim İçin 50 Bin Tl Harcayacak

12 suçtan aranan PKK'lı suç makinesi film gibi operasyonla yakalandı

12 SUÇTAN ARANAN PKK'LI SUÇ MAKİNESİ FİLM GİBİ OPERASYONLA YAKALANDI

Bursa'da, terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası, 12 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan suç makinesi, polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Tarih : 22 Mayıs 2018, 18:40
Puan Ver : 12 Suçtan Aranan Pkk'lı Suç Makinesi Film Gibi Operasyonla Yakalandı(7/10)3

Bursa'da, hakkında, terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası, 12 ayrı suçtan yakalama kararı ve 40 farklı suç kaydı bulunan Uğur A. (24), polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

EKİPLER 12 AYRI SUÇTAN ARANAN PKK ÜYESİNİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası, 12 ayrı suçtan yakalama kararı ve 40 farklı suç kaydı bulunan Uğur A.'nın peşine düştü.

1 AY BOYUNCA TAKİBE ALINDI

Uğur A.'yı, 1 ay boyunca teknik takibe alan ekipler, yaptıkları titiz çalışma ile zanlının Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde bir evde bulunduğunu tespit etti.

OPERASYONU FARK EDİNCE ÇATIDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Eve operasyon düzenleneceği sırada durumu fark eden Uğur A., çatıya çıktı, oradan da diğer evlerin çatılarına geçerek kaçmaya başladı. Uğur A., yaşanan kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı.

ÜSTÜNDEN UYUŞTURUCU VE TABANCA ÇIKTI

Uğur A.'nın üst aramasında, bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan Uğur A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 12  Suçtan  Aranan  Pkk    Suç  Makinesi  Film  Gibi  Operasyonla  Yakalandı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER