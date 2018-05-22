Bursa'da, terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası, 12 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan suç makinesi, polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Bursa'da, hakkında, terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası, 12 ayrı suçtan yakalama kararı ve 40 farklı suç kaydı bulunan Uğur A. (24), polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

EKİPLER 12 AYRI SUÇTAN ARANAN PKK ÜYESİNİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası, 12 ayrı suçtan yakalama kararı ve 40 farklı suç kaydı bulunan Uğur A.'nın peşine düştü.

1 AY BOYUNCA TAKİBE ALINDI

Uğur A.'yı, 1 ay boyunca teknik takibe alan ekipler, yaptıkları titiz çalışma ile zanlının Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde bir evde bulunduğunu tespit etti.

OPERASYONU FARK EDİNCE ÇATIDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Eve operasyon düzenleneceği sırada durumu fark eden Uğur A., çatıya çıktı, oradan da diğer evlerin çatılarına geçerek kaçmaya başladı. Uğur A., yaşanan kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı.

ÜSTÜNDEN UYUŞTURUCU VE TABANCA ÇIKTI

Uğur A.'nın üst aramasında, bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan Uğur A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: haberinburada