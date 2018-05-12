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1.2 milyon lirayı gasp edenler Yunanistan'a kaçarken yakalandı

1.2 MİLYON LİRAYI GASP EDENLER YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI

Kuyumcu kuryesinin önünü keserek 1 milyon 200 bin lira gasp eden iki şüpheli Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 16:40
Puan Ver : 1.2 Milyon Lirayı Gasp Edenler Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı(6/10)2

İstanbul'da bir kuyumcu kuryesinin önünü keserek, 1 milyon 200 bin lira gasp ettikleri önü sürülen 2 şüpheli, Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

İKİ KİŞİ YAKALANDI

Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Kartalları ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınırda yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 2 kişiyi yakaladı. Yapılan kontrollerinde şüphelilerin, geçen hafta İstanbul'da önünü kestikleri kuryenin taşıdığı 1 milyon 200 bin lirayı gasp ederek kaçtığı belirlenen Adem B. ve Yahya D. olduğu ortaya çıktı.

EKİPLERE TESLİM EDİLECEK

İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden gelecek ekiplere teslim edileceği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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