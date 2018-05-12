1.2 MİLYON LİRAYI GASP EDENLER YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI
Kuyumcu kuryesinin önünü keserek 1 milyon 200 bin lira gasp eden iki şüpheli Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalandı.
İstanbul'da bir kuyumcu kuryesinin önünü keserek, 1 milyon 200 bin lira gasp ettikleri önü sürülen 2 şüpheli, Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalandı.
İKİ KİŞİ YAKALANDI
Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Kartalları ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınırda yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 2 kişiyi yakaladı. Yapılan kontrollerinde şüphelilerin, geçen hafta İstanbul'da önünü kestikleri kuryenin taşıdığı 1 milyon 200 bin lirayı gasp ederek kaçtığı belirlenen Adem B. ve Yahya D. olduğu ortaya çıktı.
EKİPLERE TESLİM EDİLECEK
İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden gelecek ekiplere teslim edileceği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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