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12 Dev Adam, Dünya Kupası Elemelerinde İsveç'e Fark Attı: 77-52
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12 Dev Adam, Dünya Kupası Elemelerinde İsveç'e Fark Attı: 77-52

12 DEV ADAM, DÜNYA KUPASI ELEMELERİNDE İSVEÇ'E FARK ATTI: 77-52

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubundaki son maçında İsveç'i 77-52'lik skorla mağlup etti.

Tarih : 01 Temmuz 2018, 20:20
Puan Ver : 12 Dev Adam, Dünya Kupası Elemelerinde İsveç'e Fark Attı: 77-52(8/10)4

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki altıncı ve son maçında İsveç'i 77-52 yendi.

Milli takım, bu sonuçla grubunu 4 galibiyet ve averajla zirvede tamamladı. Milliler, 2019 FIBA Dünya Kupası finallerine katılma hakkı elde etmek için ikinci tur gruplarında mücadele verecek.

MİLLİLER HIZLI BAŞLADI

Karşılaşmaya özellikle savunmada iyi başlayan milliler, ilk 4 dakikada rakibine sayı atma şansı tanımazken, Wilbekin ve Cedi Osman'ın 3 sayılık basketleriyle 9-0'lık üstünlüğü yakaladı. Czerapowicz'in art arda attığı basketlerle 10 sayı kaydeden ve potasında sadece 2 sayı gören İsveç, 7. dakika içinde farkı 1'e (11-10) indirdi. Furkan Korkmaz'ın sayılarıyla rakibinin öne geçmesine izin vermeyen ay-yıldızlılar, çeyreği 17-15 önde bitirdi.

FARK 8'E ÇIKTI

A Milli Takım, 2. periyoda da iyi giren taraf oldu. Furkan Korkmaz ile üst üste 12 sayı üreten Türkiye, 16. dakika içinde farkı 8'e çıkardı: 29-21. Viktor Gaddefors ile hücumdaki sıkıntısına son veren rakibi karşısında Cedi Osman ile etkili olan Türkiye, farkı çift hanelere taşıdı ve soyunma odasına 39-25 üstün gitti.

3. PERİYOT 64-41 BİTTİ

Türkiye, 3. çeyreğin ilk bölümünde Sertaç Şanlı ile sonuca gitti. Sertaç Şanlı'nın boyalı alandan bulduğu 6 sayıyla farkı giderek açan milliler, 22. dakika içinde skoru 45-25'e taşıdı. Hem hücumda hem de savunmada başarılı bir performans sergileyen ay-yıldızlılar, Cedi Osman'ın skorer oyununu sürdürmesiyle 26. dakikayı da 56-39 ile üstün geçti. Milliler, final periyoduna 64-41 önde girdi.

SON SÖZÜ MİLLİLER SÖYLEDİ

Son çeyreğe milliler, Metecan Birsen ve Kartal Özmızrak'ın 3 sayılık basketleriyle başladı. Rakibinin düşük şut yüzdesinde kalmasını iyi değerlendiren Türkiye, 35. dakikayı 73-45 üstün geçti. Kalan sürede İsveç, biraz olsun farkı kapatsa da oyunun kontrolünü elinde tutan A Milli Erkek Basketbol Takımı, karşılaşmadan 77-52 galip ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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