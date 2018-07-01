12 DEV ADAM, DÜNYA KUPASI ELEMELERİNDE İSVEÇ'E FARK ATTI: 77-52
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubundaki son maçında İsveç'i 77-52'lik skorla mağlup etti.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki altıncı ve son maçında İsveç'i 77-52 yendi.
Milli takım, bu sonuçla grubunu 4 galibiyet ve averajla zirvede tamamladı. Milliler, 2019 FIBA Dünya Kupası finallerine katılma hakkı elde etmek için ikinci tur gruplarında mücadele verecek.
MİLLİLER HIZLI BAŞLADI
Karşılaşmaya özellikle savunmada iyi başlayan milliler, ilk 4 dakikada rakibine sayı atma şansı tanımazken, Wilbekin ve Cedi Osman'ın 3 sayılık basketleriyle 9-0'lık üstünlüğü yakaladı. Czerapowicz'in art arda attığı basketlerle 10 sayı kaydeden ve potasında sadece 2 sayı gören İsveç, 7. dakika içinde farkı 1'e (11-10) indirdi. Furkan Korkmaz'ın sayılarıyla rakibinin öne geçmesine izin vermeyen ay-yıldızlılar, çeyreği 17-15 önde bitirdi.
FARK 8'E ÇIKTI
A Milli Takım, 2. periyoda da iyi giren taraf oldu. Furkan Korkmaz ile üst üste 12 sayı üreten Türkiye, 16. dakika içinde farkı 8'e çıkardı: 29-21. Viktor Gaddefors ile hücumdaki sıkıntısına son veren rakibi karşısında Cedi Osman ile etkili olan Türkiye, farkı çift hanelere taşıdı ve soyunma odasına 39-25 üstün gitti.
3. PERİYOT 64-41 BİTTİ
Türkiye, 3. çeyreğin ilk bölümünde Sertaç Şanlı ile sonuca gitti. Sertaç Şanlı'nın boyalı alandan bulduğu 6 sayıyla farkı giderek açan milliler, 22. dakika içinde skoru 45-25'e taşıdı. Hem hücumda hem de savunmada başarılı bir performans sergileyen ay-yıldızlılar, Cedi Osman'ın skorer oyununu sürdürmesiyle 26. dakikayı da 56-39 ile üstün geçti. Milliler, final periyoduna 64-41 önde girdi.
SON SÖZÜ MİLLİLER SÖYLEDİ
Son çeyreğe milliler, Metecan Birsen ve Kartal Özmızrak'ın 3 sayılık basketleriyle başladı. Rakibinin düşük şut yüzdesinde kalmasını iyi değerlendiren Türkiye, 35. dakikayı 73-45 üstün geçti. Kalan sürede İsveç, biraz olsun farkı kapatsa da oyunun kontrolünü elinde tutan A Milli Erkek Basketbol Takımı, karşılaşmadan 77-52 galip ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yks'ye Giren Öğrencinin Söyledikleri Gündeme Oturdu: Amacım Falan Yok
- Zehirli Mantar Dede İle İki Torununu Hayattan Kopardı
- Kahreden Haber! Silah Kazasında Yaralanan Askerimiz Şehit Oldu
- Kayseri Develi'de 6 Yaşındaki Erkek Çocuğuna Cinsel İstismar İlçeyi Ayağa Kaldırdı
- Küçük Eylül Cinayetinin Ardından Gündeme Gelen Kimyasal Hadım Nedir?
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 50 Derece Sıcaklıkta Susuz Kalan İran Halkı Sokaklara Döküldü!
- Hollandalı Liderden Haddini Aşan Türkiye Çıkışı!
- Uçuş Görevlisine Kafa Atan Saldırgan Adam Ortalığı Birbirine Kattı
- Ayakkabısına Kamera Koyan Röntgenci Sapığı, Patlayan Batarya Ele Verdi
- Brezilyalı Taraftarların Cinsiyetçi Tuzağına Düşen Rus Kadınlar, Aşırı Sağcıların Yeni Hedefi Oldu
Bu Haberle İlgili Yorumlar