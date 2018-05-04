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100 bin imzayı toplayan Akşener'den Bahçeli'yi kızdıracak soru

100 BİN İMZAYI TOPLAYAN AKŞENER'DEN BAHÇELİ'Yİ KIZDIRACAK SORU

Akşener, Cumhurbaşkanı adaylarına imza veren seçmenlerle ilgili FETÖ uyarısında bulunan Bahçeli'ye "İmza verenlerin listesini posta ile göndereyim mi?" diye sordu.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 20:50
Puan Ver : 100 Bin İmzayı Toplayan Akşener'den Bahçeli'yi Kızdıracak Soru(9/10)5

Akşener, imza veren seçmenlerle ilgili FETÖ uyarısında bulunan Bahçeli'ye Akşener'den "İmza verenlerin listesini posta ile göndereyim mi?" sorusu geldi.

BAHÇELİ UYARMIŞTI

MHP lideri Bahçeli, Perşembe günü yaptığı açıklamayla Cumhurbaşkanı adayları için imza verecek seçmenlerle ilgili FETÖ uyarısında bulunmuştu.

İşte Bahçeli'nin sözleri:

Bu 100 bin kişinin içerisinde eğer FETÖ, PKK desteğiyle veya buna benzer imkanlarla bir aday taraması yapılacaksa, o zaman FETÖ'nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı hakkında bir kanaat oluşabilir.

"LİSTEYİ GÖNDEREYİM Mİ?"

Adaylık için gerekli 100 bin imzayı toplayan Akşener'den ise Bahçeli'ye Twitter üzerinden yanıt geldi.

Akşener, paylaşımına etiketlediği Bahçeli'ye "İmza verenlerin listesini siz YSK'dan alır mısınız, yoksa ben posta ile göndereyim mi?" sorusunu sordu.

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Kaynak: haberinburada



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