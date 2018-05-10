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100 bin imzayı toplayamayan Vecdet Öz, CHP'yi topa tuttu!

100 BİN İMZAYI TOPLAYAMAYAN VECDET ÖZ, CHP'Yİ TOPA TUTTU!

3 bin 30 imza aldığı için Cumhurbaşkanı adayı olamayan AP Genel Başkanı Öz, "İttifak yapan partiler 'Gidin şuna imza atın' dediler. Bu doğru değil. Özellikle CHP'ye bu konuda çok kızıyorum." dedi.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 20:00
Puan Ver : 100 Bin İmzayı Toplayamayan Vecdet Öz, Chp'yi Topa Tuttu!(6/10)2

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adaylığına başvuru yaptı. Öz, YSK'nın onayıyla imza sürecine katılan 4 adaydan biri oldu. Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek 100 bin imzayı topladı. Vecdet Öz ise 3 bin 30 imzada kalarak aday olamadı.

Habertürk'ten Onur Şahanoğlu'na konuşan Vecdi Öz, CHP'ye sitem etti, ittifakları eleştirdi.

"PARTİM OLMASA BU PARAYI YATIRAMAZDIM"

Öz, "Seçme ve seçilme hakkı konusunda bu uygulamayı sıkıntılı buluyorum. Aday olabilmek için 139 bin lira para ödemeniz gerekiyor. Partim olmasa ben bu parayı yatıramazdım, partisi olmayan kimse de bu parayı yatıramaz" dedi.

"KİM GİDECEK 30 KİLOMETRE YOLU"

İmza sınırının fazla olduğunu söyleyen Öz, imza toplama sürecinde yaşadıklarına ilişkin olarak da "YSK'nın koordinasyon merkezlerinde oy toplanması işimizi zorlaştırdı. İnsanlar uzakta oturuyorlar, işe gidiyorlar. YSK koordinasyon merkezine gitmek için 30-40 kilometre gitmesi gereken insanlar var. Kimin arabası var, kim gidecek 30 kilometre yolu" diye konuştu.

Bahçeli'nin imza atan seçmenlerle ilgili sözlerini eleştiren Öz, seçmenlerinin kaygılarını gideremediğini "Ben bu insanlara zorla gidin imza verin diyemem" sözleriyle anlattı.

"BENİM GÜNAHIM NEYDİ KARDEŞİM"

Muhalefetin ittifakına yönelik eleştiriler getiren Öz, "İttifak yapan partiler 'Gidin şuna imza atın' dediler. Bu doğru değil. Özellikle CHP'ye bu konuda çok kızıyorum. Benim günahım neydi kardeşim? Ben kendi gücümle, çalışmalarımla, partimin desteğiyle 3 bin 30 oy topladım. O onun havuzuna, öbürü başkasının havuzuna imza atıyor. Bunu doğru bulmuyorum. Benim partim küçük, yumruğum kücük ama yüreğim büyük." dedi.

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Kaynak: haberinburada



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