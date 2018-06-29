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10 TERÖRİSTİN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİ OPERASYON VATANDAŞ KAMERASINDA!


10 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon vatandaş kamerasında!
Tarih : 29 Haziran 2018, 18:10
Puan Ver : 10 Teröristin Etkisiz Hale Getirildiği Operasyon Vatandaş Kamerasında!(9/10)5

Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında 10 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon anını vatandaşlar saniye saniye kaydetti.

OPERASYON ANI VATANDAŞ KAMERASINDA

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda 10 terörist etkisiz hale getirildiği açıklarken, bölgedeki operasyonlar devam ediyor. Operasyon anı vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

"ALLAH'INIZA KURBAN"

Görüntülerde askerlerin, PKK'lı teröristleri ateş altına aldığı sırada bir kişinin, "Allah'ınıza kurban. Yapıştır. Vur vur. Allah devletimize zeval vermesin." dediği duyuluyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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