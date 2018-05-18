Otomobillere hurda indirimi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre ÖTV matrahı 46 bin lirayı aşmayan araçlar için 10 bin liralık ÖTV muafiyeti sağlanacak.

Otomobillere hurda indirimi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre ÖTV matrahı 46 bin lirayı aşmayan araçlar için 10 bin liralık ÖTV muafiyeti sağlanacak. Karar hükmü, 23 Mart'tan itibaren hurdaya çıkarılan veya ihraç edilen araçlara istinaden bugün itibarıyla iktisap edilecek araçlara uygulanacak.

MUAFİYET ORANLARI

Buna göre yeni alınacak araçlarda ÖTV matrahı 46 bin lirayı aşmayan araçlar için 10 bin liralık ÖTV muafiyeti sağlanacak. Muafiyet, matrahı 46 bin-80 bin lira arasındaki araçlar için 8 bin lira, 80 bin lirayı aşan araçlar için ise 3 bin lira olarak uygulanacak.

Otomobil dışındaki diğer araç cinsleri için ise genel muafiyet tutarı 10 bin lira olarak belirlendi.

Karar hükmü, 23 Mart'tan itibaren hurdaya çıkarılan veya ihraç edilen araçlara istinaden bugün itibarıyla iktisap edilecek araçlara uygulanacak.

İL ÖZEL İDARESİ ÜCRETSİZ, MKE KİLO BAŞINA ÜCRET İLE ALIYOR

Model yılı 2002 ve daha eski olan araç sahipleri araçlarını hurdaya ayırmak için bedelsiz olarak İl özel idarelerine teslim edebilecek. Bakanlar Kurulu'ndan karar çıkması halinde ise Makine Kimya Endüstrisi tarafından söz konusu araçlar belli bir bedel karşılığında satın alınacak. MKE hurda araç alımında kilo başına ödeme yapıyor. Kilo başına ödenen ücretler aracın model ve yılına göre değişirken ortalama 0,80 çarpan ile 2 tonluk bir araçta 1600 TL gibi bir rakam ortaya çıkıyor. MKE'nin Kırıkkale, İzmir-Aliağa ve Kocaeli-Seymen'de müdürlükleri bulunuyor.

EN DÜŞÜK ARAÇ 40 BİN TL'YE GELECEK

11 bin 800 TL ÖTV+KDV indirimi ile birlikte sıfır otomobile geçecek olan eski araç sahipleri 51 bin 700 TL'lik rakamı ile piyasadaki en düşük rakamla satılan araç olarak bilinen DACIA'nın Sandero modelini 40 bin TL gibi bir rakama, 56 bin TL'den başlayan Fıat Linea'yı 44 bin TL'ye, 61 bin 500 TL'ye satılan Hyundai İ10'nu 50 bin TL'ye, 65 bin TL'lik satışı ile Renault'un Symbol'u ise 53 bin TL'ye alabilecek.

Kaynak: haberinburada