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1. Lig Play-Off Final Maçının Video Hakemi Belli Oldu
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1. Lig play-off final maçının video hakemi belli oldu

1. LİG PLAY-OFF FİNAL MAÇININ VİDEO HAKEMİ BELLİ OLDU

Spor Toto 1. Ligde Gazişehir Gaziantep ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanacak play-off finalinin video hakemi Mete Kalkavan oldu.

Tarih : 17 Mayıs 2018, 19:00
Puan Ver : 1. Lig Play-Off Final Maçının Video Hakemi Belli Oldu(6/10)2

Spor Toto 1. Lig'de 19 Mayıs Cumartesi günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak Play-Off Final maçında görev alacak Video Yardımcı Hakem (VAR) ve Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) açıklandı.

ASİSTAN HAKEM BARIŞ YARDIMCI

Saat 21.30'de oynanacak maçta Video hakem Mete Kalkavan olacak. Asistan video hakem ise Barış Şimşek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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