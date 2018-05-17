1. LİG PLAY-OFF FİNAL MAÇININ VİDEO HAKEMİ BELLİ OLDU
Spor Toto 1. Ligde Gazişehir Gaziantep ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanacak play-off finalinin video hakemi Mete Kalkavan oldu.
Spor Toto 1. Lig'de 19 Mayıs Cumartesi günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak Play-Off Final maçında görev alacak Video Yardımcı Hakem (VAR) ve Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) açıklandı.
ASİSTAN HAKEM BARIŞ YARDIMCI
Saat 21.30'de oynanacak maçta Video hakem Mete Kalkavan olacak. Asistan video hakem ise Barış Şimşek.
Kaynak: haberinburada
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