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1 Haftadır Aranan Küçük Eylül'den Kahreden Haber!
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1 haftadır aranan küçük Eylül'den kahreden haber!

1 HAFTADIR ARANAN KÜÇÜK EYLÜL'DEN KAHREDEN HABER!

Son Dakika! Ankara'nın Polatlı ilçesinde 1 hafta önce kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Tarih : 29 Haziran 2018, 21:40
Puan Ver : 1 Haftadır Aranan Küçük Eylül'den Kahreden Haber!(10/10)6

Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli mahallesinde 7 gün önce kaybolan Eylül Yağlıkara'nın cansız bedenine ulaşıldı. Ankara Valisi Ercan Topaca açıklama yapacak.

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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