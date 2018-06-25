Beşiktaş, Domagoj Vida'nın Fiyatını Belirledi
İngiliz Gazetesi Sonucu Kabullenemedi, Nazi Almanyası Göndermesi Yaptı
Almanlar, Beşiktaş'ın Transferini Açıkladı
En Büyük Hüsranı O Yaşadı, Topladığı İmza Kadar Oy Alamadı
Seçimin Ardından Altın Düşüşe Geçti!
Fetö'cülerin Yoğunlukta Olduğu Silivri Cezaevinde Hdp'ye Rekor Oy Çıktı
Ysk Başkanı: Oyların Yüzde 99,91'i Sisteme İşlendi
Anketçilerin Diplerde Gösterdiği Parti, Seçimin Kaderini Belirledi
Erdoğan'ın Seçim Zaferi İngiliz Basınında!
Güzel Oyuncu Tuvana Türkay, Türkiye'yi Terk Etti
Şahan Kilo Aldı, Selin Fiziğiyle Göz Kamaştırdı
Seçim Sonuçları Doları Vurdu! İşte Son Rakamlar
Elezığ'da Milletvekilliği Karmaşası! Adliye Önünde Toplandılar
İşte İl İl Meclis'e Giren 600 Milletvekili Ve Partileri
19 Yıl Sonra İlk Kez 5 Parti Meclis'te
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milyonlarca Yeni Seçmen Kazandı!
Finale 4 Gün Kala Adaya Veda Eden İsim Belli Oldu
63 İlde Erdoğan, 8 İlde İnce, 10 İlde İse Demirtaş Birinci Oldu!
Ünlü Oyuncu Birce Akalay'dan İnce'ye Duygusal Mesaj!
İşte Meclis'e Giremeyen Dikkat Çekici İsimler!

Güzel oyuncu Tuvana Türkay, Türkiye'yi terk etti

GÜZEL OYUNCU TUVANA TÜRKAY, TÜRKİYE'Yİ TERK ETTİ

İki aydır Londra'da yaşayan oyuncu Tuvana Türkay, şehrin lüks semtlerinden Fulham'da ev aldı. Oyuncu Türkiye'deki işleri dışında Londra'da kalacak.

Tarih : 25 Haziran 2018, 10:40
Puan Ver : Güzel Oyuncu Tuvana Türkay, Türkiye'yi Terk Etti(5/10)1

HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, üniversite yıllarında İngilizce eğitimi için gittiği Londra'ya hayran kalan Tuvana Türkay, o dönemler kurduğu hayali gerçekleştirdi. Güzel oyuncu, şehrin lüks semtlerinden biri olan Fulham'dan ev aldı.

LONDRA'DA YAŞAYACAK

İki ay önce kimseye haber vermeden şehre giderek evini dekore ettirip yerleşen Türkay, film ve dizi projeleri dışındaki zamanlarda Londra'da yaşama kararı aldı. Londra'da arkadaş edinen oyuncu, Oyuncunun Londra'da kalmasındaki en büyük etken ise oradaki arkadaşları büyük rol oynadı.

KOMŞULARIYLA KAYNAŞTI

İki aydır İstanbul'a ayak basmayan Türkay, kısa sürede çevreye uyum sağlayıp komşularıyla kaynaştı. Kendine bir arkadaş grubu edinen ve öğrencilik döneminde gezemediği yerleri gezen oyuncu, Türkiye'den gelen teklifleri de Londra'da değerlendiriyor. Ünlü oyuncu, önümüzdeki günlerde iş görüşmeleri için İstanbul'a gelip toplantılar sonrası yeniden Londra'ya dönecek.

Tuvana Türkay, sosyal medya hesabında sık sık Londra'nın simgelerinin önünde çekildiği fotoğrafları paylaşıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Güzel  Oyuncu  Tuvana  Türkay  Türkiye  Yi  Terk  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER