Kadıköy'de bir apartmana girip soygun yapan hırsızlar, kaçtıktan sonra gelip ev sahibine "bizden şikayetçi olma diye yalvardı.

Kadıköy'de bir apartman dairesini soyan hırsızlar, bir süre sonra apartmanın önüne gelerek, ev sahibine 'bizden şikayetçi olma' diye yalvardı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

EVE GİRİP HIRSIZLIK YAPIP ÇIKTILAR

Kadıköy Koşuyolu Mahallesi İsmailpaşa Sokak'ta bir eve hırsızlık yapmak için apartmanın bahçe duvarından tırmanan hırsızlar, evden çaldıkları eşyalarla olay yerinden uzaklaştı.

DÖNÜP EV SAHİBİNE "BİZDEN ŞİKAYETÇİ OLMA" DİYE YALVARDI

Bir süre sonra hırsızlar, apartmanın önüne gelerek evinden eşyalarını çaldıkları kişiye 'bizden şikayetçi olma' diye yalvardı.

O ANLAR KAMERAYA KAYDEDİLDİ

O anlar çevredeki güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Ev sahibinin hırsızlardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: haberinburada