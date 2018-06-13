Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, eski Başbakan Bidzina İvanishvili ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası görevinden istifa etti.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikashvili, eski Başbakan ve iktidar partisi lideri Bidzina İvanishvili ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası istifa etti.

Kaynak: haberinburada