GURBETÇİ YILDIZ SERDAR TAŞÇI, TRANSFERİ İÇİN İSTANBUL'DA
Her transfer döneminde adı Süper Lig kulüpleriyle anılan gurbetçi oyuncu Serdar Taşçı, Medipol Başakşehir ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi.
2 sezondur şampiyonluğa oynayan kadrolar kuran Medipol Başakşehir, yeni sezona da iddialı hazırlanıyor… Başakşehir yönetimi, futbol hayatını Rusya'da sürdüren Türk asıllı Alman futbolcu Serdar Taşçı'yı transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a getirdi.
SERDAR TAŞÇI'NIN SÖZLEŞMESİ BİTTİ
Sözcü Gazetesi'nin iddiasına göre Başakşehir Kulübü yeni sezon öncesindeki ilk transfer hamlesini yaptı. İstanbul ekibi, son olarak Spartak Moskova'da forma giyen Serdar Taşçı ile İstanbul'da transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Sözleşmesi biten ve bonservisini elinde bulunduran oyuncunun Başakşehir'le anlaşmak üzere olduğu iddia edilirken sosyal medyada ortaya çıkan bir fotoğraf ses getirdi.
O fotoğrafta Serdar Taşçı'ın Başakşehir Fatih Terim Stadında olduğu görülüyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Denizde Yat Alev Aldı, Denize Atlayan Baba-Oğul Şans Eseri Kurtuldu
- Öğretmenin, Erkek Öğrencinin Saçına Toka Takıp Teşhir Ettiği Görüntüler Ortaya Çıktı!
- Elçin'den Nagehan'a Sert Sözler: Adına Utanmaktan Yoruldum
- Pkk'lı Teröristler, Katlettiği Kepçe Operatörünü, Daha Önce De Kaçırıp, İşkence Yapmış
- Her Gün Okula Giderken Öptüğü Ağacın Kesildiğini Gören Çocuk Gözyaşlarına Boğuldu
EKONOMİ HABERLERİ
- Altın Tekrar Yükselişe Geçti! İşte Çeyrekte Son Durum
- Merkez Bankası'nın Hamleleri Sonrası Düşüş Sürüyor! Dolar Günü 4,47 İle Kapattı
- Fransa'dan Sert Karşılık: Abd Gümrük Tarifeleri İle Saldırırsa Avrupa Yanıt Verir
- Putin'den Kritik Türkakım Açıklaması: Bulgaristan Rotasını Erdoğan'da Teyit Etti
- Merkez Bankasından Döviz Mesajı: İlave Sıkılaştırma Yapılabilir
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar