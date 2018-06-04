GÜNEŞE ALDANMAYIN! İSTANBUL'A SALI GÜNÜ SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR
Haziran ayıyla birlikte gelen sıcak hava bu hafta kendini sağanak yağışa bırakacak. Meteoroloji'nin yayınladığı 5 günlük hava durumu tahmininde özellikle salı günü yurdun büyük bir kesiminde sağanak yağış etkili olacak.
YURTTA CUMA GÜNÜNE KADAR YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK
İstanbul'da hafta sonu güneşli hava etkili oldu. Bazı bölgelerde sağanak yağış etkili olsa da yurdun çoğu bölgesinde güneşli hava etkisini gösteriyordu. Meteoroloji tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumuna göre ise salı günününden başlayarak yurdun büyük bir bölümü cumaya kadar sağanak yağışın etkisi altında olacak.
SICAKLIK EN YÜKSEK 28 DERECE
Meteoroloji hava durumu tahmin haritalarına göre pazartesi Marmara'nın batısında gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, İstanbul bölgesinde hava kapalı olacak. Sıcaklık en yüksek 28 derece olarak ölçülecek. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Ege'nin iç bölgeleri ve İç Anadolu Bölgesi'nde güneşli hava görülecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gürü gürültülü yağış beklenirken Doğu Karadeniz Bölgesinde ise hava kapalı olacak.
SALI GÜNÜ SAĞANAK YAĞIŞ VAR
Salı günü ise başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkisini gösterecek. Salı günü Marmara, Doğu ve Batı Karadeniz, Ege'nin iç kesimleri, Doğu ve Güney Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz bölgelerinde gök gürültülü yağış bekleniyor. İç Anadolu Bölgesi kapalı, Karadeniz'in orta kesimleri güneşli olacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Böcek İlacını Ağzıyla Açmaya Çalışan Adam, Kalp Krizinden Öldü!
- Mehmetçik'ten Kaçıp İran'a Sığınan Pkk, Neye Uğradığını Şaşırdı
- Hemşirenin Seni Ben Mi Hamile Bıraktım Deyip Hastayı Azarladığı Kavga Mahkemede Bitti
- Başbakan Yıldırım'dan Seçimden Sonra Bedelli Askerlik Mesajı!
- Şehit Ateşi Adana'ya Kor Gibi Düştü, Acı Haberi Aileye Askeri Heyet Verdi
EKONOMİ HABERLERİ
- Bakan Ağbal: 3600 Düzenlemesinden Şu An Emekli Olanlar Da Yararlanacak
- Tam 150 Bin Kişi Mağdur Oldu! Bu Tuzağa Siz De Düşmeyin
- İşte Dünyanın En Pahalı Otomobili! Fiyatı Dudak Uçuklatıyor
- Otobüs Firmalarına Ek Sefer İzni Çıktı! 9 Haziran'da Başlayıp 26 Haziran'da Bitecek
- Bakan Piyasanın Endişelerini Bitirdi: Türkiye'ye Kaynak Akışı Başladı
SPOR HABERLERİ
- Şansal Büyüka: Fenerbahçe Yarından İtibaren 50 Bin Kombine Satar
- Semih Şentürk'ten Ali Koç'a, Aziz Yıldırım Göndermeli Tebrik!
- Şansal Büyüka: Fenerbahçe Yarından İtibaren 50 Bin Kombine Satar!
- Fenerbahçe Taraftarına Müjde: Mazbata Töreni Statta Taraftarlara Açık Yapılacak
- Semih Şentürk'ten Aziz Yıldırım'a Gönderme
DÜNYA HABERLERİ
- Abd'de Marul Kaynaklı Koli Basili Salgını Büyüyor: 5 Ölü
- Rus Gazeteci, Kim Jong-Un'un Sarayının İçini Anlattı: Kız Kardeşi Evin Hanımı Gibi
- Haşdi Şabi'den Abd'ye Terör Listesi Çıkışı: Bedelini Ödeyecekler
- Ailesinin Gitsin Diyerek Mahkemeye Verdiği Genç Evden Ayrıldı
- 4 Erkek, Barda Sızan Genç Kızı Tecavüz Etmek İçin Kucaklayıp Götürdü
Bu Haberle İlgili Yorumlar