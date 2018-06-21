GÜNDEMİ SARSACAK İDDİA: PKK'NIN SÖZDE YÖNETİCİSİ CEMİL BAYIK YAKALANDI
Terör örgütü PKK'nın Kandil'deki elebaşlarından Cemil Bayık'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT'in bir süredir bölgede yürüttüğü operasyonlar kapsamında ele geçirildiği iddia edildi.
ERDOĞAN DA DAHA ÖNCE DUYURMUŞTU
Terör örgütü PKK'nın Kandil'deki elebaşlarından Cemil Bayık'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT'in bir süredir bölgede yürüttüğü operasyonlar kapsamında yakalandığı iddia edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa mitinginde kullandığı, 'Toplantı halindeki lider takımını hallettik' ifadesiyle de bu yönde bir gelişmeyi ima etmiş olabileceği öne sürülüyor.
PKK'NIN ELEBAŞLARINDAN CEMİL BAYIK ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI
Yeni Akit'ten Osman Yiğit'in haberine göre, örgütün lider kadrosu İran'la da koordine halinde yürütülen çalışmalar kapsamında bir süredir kıskaç altında tutuluyordu. Her an ele geçirilmeleri beklenen teröristlerin gerçekleştirilen hava operasyonlarının ardından, sahadaki timlerin başarılı bir operasyona imza atarak Cemil Bayık ve yanındaki bazı örgüt mensuplarını yakaladığı iddia edildi.
ABDULLAH ÖCALAN'DAN SONRA EN ÖNEMLİ DARBE
Haberde 2013 yılından itibaren örgütün 1 numarası olarak faaliyet gösteren Bayık'ın sağlık durumu ve operasyonun detaylarına ilişkin ayrıntılara ulaşılamadığı, resmi açıklamanın önümüzdeki gün veya saatlerde yapılması beklendiği ifade edildi.
BENZER İDDİAYI AYDINLIK YAZARI BALLI DA KÖŞESİNE TAŞIDI
Söz konusu iddia Aydınlık gazetesi yazarı Rafet Ballı tarafından da öne sürüldü. Ballı, bugünkü 'İmralı'ya 2 yeni 'konuk' geliyor' başlıklı yazısında istihbarat kulislerinin önemli bir "iddia" ile çalkalandığını ifade ederek şu ifadeleri kullandı:
"Konu ciddi.
Türkiye'nin terörle mücadelesini...
Hatta seçim sonuçlarını etkileyecek bir
durum var.
Bize gelen...
Ve de bizim ulaştığımız perde arkası bilgilere göre...
PKK'nın üst düzey iki yöneticisi Türkiye'nin elinde."
Kaynak: haberinburada
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