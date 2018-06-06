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Gülmekten Kendini Yerlere Atan Merve Aydın Uzun Süre Toparlanamadı

GÜLMEKTEN KENDİNİ YERLERE ATAN MERVE AYDIN UZUN SÜRE TOPARLANAMADI

Survivor'da anlat bakalım oyununda Turabi ile eş olan Merve Aydın oyun sonunda gülmekten kendini yerlere attı ve uzun süre kendine gelemedi.

Tarih : 06 Haziran 2018, 01:50
Puan Ver : Gülmekten Kendini Yerlere Atan Merve Aydın Uzun Süre Toparlanamadı(8/10)4

Survivor'da anlat bakalım oyununda Turabi ile eş olan Merve Aydın oyun sonunda gülmekten kendini yerlere attı ve uzun süre kendine gelemedi.

ALP KIRŞAN TEŞEKKÜR ETTİ

Oyun sonrasında, yarışmacı Adem Kılıççı ile oyun performansını değerlendiren Merve Aydın, gülme krizine girerek yerlere yattı. Sunucu Alp Kırşan ise Merve'ye yaşattığı keyifli anlar için teşekkür etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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