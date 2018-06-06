Survivor'da anlat bakalım oyununda Turabi ile eş olan Merve Aydın oyun sonunda gülmekten kendini yerlere attı ve uzun süre kendine gelemedi.

Survivor'da anlat bakalım oyununda Turabi ile eş olan Merve Aydın oyun sonunda gülmekten kendini yerlere attı ve uzun süre kendine gelemedi.

ALP KIRŞAN TEŞEKKÜR ETTİ

Oyun sonrasında, yarışmacı Adem Kılıççı ile oyun performansını değerlendiren Merve Aydın, gülme krizine girerek yerlere yattı. Sunucu Alp Kırşan ise Merve'ye yaşattığı keyifli anlar için teşekkür etti.

Kaynak: haberinburada