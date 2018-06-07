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Gülen'in iade dosyasını inceleyen CHP'den ilk açıklama

GÜLEN'İN İADE DOSYASINI İNCELEYEN CHP'DEN İLK AÇIKLAMA

FETÖ lideri Gülen'in Türkiye'ye iade talebi dosyasını inceleyen heyetin, Muharrem İnce'nin iddialarını destekler nitelikte bulgulara ulaştığını belirten CHP'li Özgür Özel, "Rapor yazıldı" dedi.

Tarih : 07 Haziran 2018, 13:40
Puan Ver : Gülen'in İade Dosyasını İnceleyen Chp'den İlk Açıklama(9/10)5

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, konuk olduğu canlı yayında FETÖ lideri Gülen'in Türkiye'ye iade talebi dosyasını inceleyen heyetin, Muharrem İnce'nin iddialarını destekler nitelikte bulgulara ulaştığını belirtti.

"RAPOR YAZILDI, İNCE'YE İLETİLDİ"

Yapılan inceleme sonunda raporların yazıldığını ve Muharrem İnce'ye de aktarıldığını belirten Özel, "Sayın İnce'nin kaygılarını doğrular nitelikte bulgulara ulaştılar. İddiamızın arkasındayız. Uluslararası hukuk kuralları belli. Belge ve bilgilerde bunlarda bir şey yok diyemedik. Rapor da yazıldı. İnce'ye de rapor iletildi. İnce elbette açıklayacak, bize 10 gün sonra gel diyenler şimdi Muharrem İnce'nin takdir edeceği zamanı beklemek zorunda" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel.

ADALET BAKANI: MAHCUP OLMUŞLARDIR

Adalet Bakanı Gül, CHP heyetinin Gülen'in iade dosyalarını incelemesiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Genel başkanlarının ve cumhurbaşkanı adaylarının yaptığı açıklamanın altta kalmaması için ya da onun eksiğini kapatmak için, onu sözde yalancı çıkarmamak için bir şeyler söyleyecekler. Dolayısıyla CHP'nin ya da gelen kişilerin yapacağı açıklamaların hiçbir şekilde geçerliliği yoktur. 15 Temmuz'a 'Tiyatro' diyen, 20 Temmuz'a 'Gerçek darbe 20 Temmuz'dur' diyen bir zihniyetin, bu konularda ne yaparsanız yapın tam tersini söyleyeceğini elbette bütün milletimiz bilmektedir. Darbenin karşısında açıkça durmayıp bu konuda iftiralar, aslı astarı olmayan şeyler söyleyen bir zihniyetten başka bir şey beklenmez. Ne söyleyecekleri belli. Bu konuda mahcup olmuşlardır."

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Kaynak: haberinburada



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