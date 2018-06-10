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Guardiola Kendisini Irkçılıkla Suçlayan Yaya Toure'ye Cevap Verdi
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Guardiola Kendisini Irkçılıkla Suçlayan Yaya Toure'ye Cevap Verdi

GUARDİOLA KENDİSİNİ IRKÇILIKLA SUÇLAYAN YAYA TOURE'YE CEVAP VERDİ

Manchester City menajeri Pep Guardiola, kendisini ırkçılıkla suçlayan Yaya Toure'ye, "Bu bir yalan ve bunu en iyi kendisi biliyor" cevabını verdi.

Tarih : 10 Haziran 2018, 19:20
Puan Ver : Guardiola Kendisini Irkçılıkla Suçlayan Yaya Toure'ye Cevap Verdi(5/10)1

Sekiz yıldır formasını giydiği Manchester City ile yollarını ayıran Yaya Toure, eski hocası Pep Guardiola'yla ilgili şok bir çıkış yapmıştı.

Fildişili oyuncu, Katalan teknik adamın Afrikalı futbolculara karşı ayrımcılık yaptığını söyleyerek ırkçılık imasında bulunmuştu.

"BU KONU HAKKINDA FAZLA KONUŞMAYA DEĞMEZ"

Toure'nin bu açıklamalarına Guardiola'nın cevabı ise gecikmedi. Ülkesinde yayın yapan TV3'e konuşan Pep, eski öğrencisinin kullandığı ifadeleri şu şekilde yanıtladı:

"Toure ırkçı olduğumumu söyledi? Bu bir yalan ve bunu en iyi kendisi biliyor. İki yıldır birlikteyiz ama bunu şimdi söylüyor. Bu konu hakkında daha fazla konuşmaya değmez."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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