Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe forması giyen Portekizli file bekçisi Beto, Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası adaylığına destek verdi.

EURO 2024 için en iyi adayın Türkiye olduğunu ifade eden Beto, "Çünkü futbol anlamında çok yatırım yapmış, gerek sahalar gerekse gerekse kulüp tesisleri anlamında çok iyi seviyelerde ve yüksek yatırımları olan bir ülke. O yüzden, bence bu organizasyon için çok önemli bir ülke" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BÖYLE BİR FIRSATI KESİNLİKLE HAK EDİYOR"

EURO 2024'ün Türkiye'de düzenlenmesi gerektiğini belirten Portekizli milli kaleci, Türkiye'nin bu fırsatı hak ettiğini söyledi. Beto, "Bir sezonumu İzmir'de geçirdim ve gerçekten futbola elverişli ve çok turistik bir şehir. Bence Türkiye böyle bir fırsatı kesinlikle hak ediyor" vurgusunu yaptı.

Kaynak: haberinburada