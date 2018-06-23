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Göztepe ilk transferini yaptı

GÖZTEPE İLK TRANSFERİNİ YAPTI

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Alanyaspor'dan Lamine Gassama ile prensipte anlaştı.

Tarih : 23 Haziran 2018, 14:40
Puan Ver : Göztepe İlk Transferini Yaptı(6/10)2

Sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, son olarak Alanyaspor'da forma giyen Lamine Gassama ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı-kırmızılı ekibin 2018 FIFA Dünya Kupası'ndan sonra yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Gassama ile sözleşme imzalayacağı bildirildi.

LİGDE VE KUPADA 62 MAÇA ÇIKTI

2016-2017 sezonu başında Alanyaspor'a transfer olan 29 yaşındaki Senegalli savunma oyuncusu, Antalya temsilcisiyle ligde ve kupada 62 maça çıktı. Halen ülkesiyle Dünya Kupası'nda mücadelesini sürdüren Gassama, Alanyaspor'dan önce Fransa'da Olympique Lyon ve Lorient'de forma giymişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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