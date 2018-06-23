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Göztepe, Fenerbahçeli İsmail'i Gözüne Kestirdi
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Göztepe, Fenerbahçeli İsmail'i Gözüne Kestirdi

GÖZTEPE, FENERBAHÇELİ İSMAİL'İ GÖZÜNE KESTİRDİ

Göztepe, Fenerbahçe'de forma giyen İsmail Köybaşı için görüşmelere başladı.

Tarih : 23 Haziran 2018, 10:20
Puan Ver : Göztepe, Fenerbahçeli İsmail'i Gözüne Kestirdi(5/10)1

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, F.Bahçe'nin sol beki İsmail Köybaşı için nabız yoklaması yapıyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın hocası Bayram Bektaş, 28 yaşındaki oyuncunun mutlaka alınması gerektiğini yönetime iletti.

Akşam'ın haberine göre; F.Bahçe ise oyuncusunu para kazanmadan yollamak istemiyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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