GÖZTEPE, 4 FUTBOLCUSU İÇİN TRANSFER TEKLİFİ BEKLİYOR
6 futbolcusu ile yollarını ayıran Göztepe, elden çıkarmayı düşündüğü Scarione, Ghilas, Ömer ve Rotman için transfer tekliflerini bekliyor.
Spor Toto Süper Lig'de Sabri, Selçuk, Tanju, Günay, Leo ve Demba Ba ile yollarını ayıran Göztepe, elden çıkarmayı düşündüğü Scarione, Ghilas, Ömer ve Rotman için gelecek transfer tekliflerini bekliyor. Geçen sezon çok fazla verim alamadığı 4 futbolcuyla vedalaşmanın yollarını arayan Göztepe'nin 20 Temmuz'da başlayacak Hollanda kampına kadar sorunu çözmek istediği bildirildi. Sözleşmeleri devam eden futbolcuları göndermenin bir hayli zor olduğu dönemde tüm önerileri değerlendirmeyi isteyen yönetimin, Scarione, Ghilas, Ömer ve Rotman'la görüşeceği ifade edildi.
TEKNİK DİREKTÖR BEŞTAŞ: EN İYİ KADROYU OLUŞTURACAĞIZ
En az zararla iç transferi bitirmek için çalışan Göztepe, 4 ya da 5 nokta takviye yapacak. Bütçesini pek fazla zorlamak istemeyen Başkan Mehmet Sepil, minimum rakamlarla oyuncu getirmeye çalışacak. Daha çok gelecek vaad edecek isimleri tercih edecek sarı-kırmızılılar, yaş ortalamasını da düşürecek. Teknik direktör Bayram Bektaş verim alabilecekleri en iyi kadroyu oluşturacaklarını söyledi. Bektaş, "Bizler ve scout ekibimiz dünyanın her yerinde taramalarını yapıyor. Kamp başlayana kadar en hazır hale gelmeliyiz" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kilauea Yanardağı'nı İzlemek İsteyen 40 Kişi Gözaltına Alındı
- Sanat Dünyasından Talat Bulut'a Sahip Çıkan Bir İsim Var!
- Otobüste Üzerine Su Yağan Yolcular Ortalığı Birbirine Kattı! Kamera Kayıttaydı
- Tatilcilerin Dönüş Çilesi Devam Ediyor, Tem'de Uzun Kuyruklar Oluştu
- Türk Bandıralı Yük Gemisi Hırvatistan'da Batıyor
EKONOMİ HABERLERİ
- 20 Personeline Ev Hediye Eden Hayırsever Patron Çalışanlarını Sevinçten Ağlattı
- Ünlü Sosyal Ağ Şirketi Çalışanlarının Maaşlarını Bitcoin İle Ödeyecek
- Otomobil Devine 1 Milyar Euro'luk Tarihi Ceza!
- Erdoğan'dan Moody's'e Gözdağı: 24 Hazirandan Sonra Operasyon Çekeceğiz
- Çalışma Bakanı, 'herkes 1000 Lira Aldı Mı?' Sorusuna Cevap Verdi
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kayıp Kadın, Hareket Etmekte Zorlanan Pitonun Karnından Çıktı
- Müzisyen Gencin, Kariyerini Engelleyen Kız Arkadaşından '350 Bin Dolarlık' Tazminat İntikamı
- Hindistan'da İşçiler Yolda Uyuyan Köpeğin Üstüne Asfalt Döktü, Hayvanseverler Ayağa Kalktı
- 31 Yıl Önce Yol Kenarında Bulunan Esrarengiz Cesedin Sırrı Çözüldü
- Sevgilisini Başka Biriyle Öpüşürken Yakalayan Gencin İntikamı Fena Oldu
Bu Haberle İlgili Yorumlar