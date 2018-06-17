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Göztepe, 4 Futbolcusu İçin Transfer Teklifi Bekliyor
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Göztepe, 4 Futbolcusu İçin Transfer Teklifi Bekliyor

GÖZTEPE, 4 FUTBOLCUSU İÇİN TRANSFER TEKLİFİ BEKLİYOR

6 futbolcusu ile yollarını ayıran Göztepe, elden çıkarmayı düşündüğü Scarione, Ghilas, Ömer ve Rotman için transfer tekliflerini bekliyor.

Tarih : 17 Haziran 2018, 15:30
Puan Ver : Göztepe, 4 Futbolcusu İçin Transfer Teklifi Bekliyor(9/10)5

Spor Toto Süper Lig'de Sabri, Selçuk, Tanju, Günay, Leo ve Demba Ba ile yollarını ayıran Göztepe, elden çıkarmayı düşündüğü Scarione, Ghilas, Ömer ve Rotman için gelecek transfer tekliflerini bekliyor. Geçen sezon çok fazla verim alamadığı 4 futbolcuyla vedalaşmanın yollarını arayan Göztepe'nin 20 Temmuz'da başlayacak Hollanda kampına kadar sorunu çözmek istediği bildirildi. Sözleşmeleri devam eden futbolcuları göndermenin bir hayli zor olduğu dönemde tüm önerileri değerlendirmeyi isteyen yönetimin, Scarione, Ghilas, Ömer ve Rotman'la görüşeceği ifade edildi.

TEKNİK DİREKTÖR BEŞTAŞ: EN İYİ KADROYU OLUŞTURACAĞIZ

En az zararla iç transferi bitirmek için çalışan Göztepe, 4 ya da 5 nokta takviye yapacak. Bütçesini pek fazla zorlamak istemeyen Başkan Mehmet Sepil, minimum rakamlarla oyuncu getirmeye çalışacak. Daha çok gelecek vaad edecek isimleri tercih edecek sarı-kırmızılılar, yaş ortalamasını da düşürecek. Teknik direktör Bayram Bektaş verim alabilecekleri en iyi kadroyu oluşturacaklarını söyledi. Bektaş, "Bizler ve scout ekibimiz dünyanın her yerinde taramalarını yapıyor. Kamp başlayana kadar en hazır hale gelmeliyiz" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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