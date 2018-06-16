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GÖRÜNTÜLER BUGÜN TÜRKİYE'DE ÇEKİLDİ! KISA SÜRDÜ AMA ZARAR BÜYÜK

Antalya'nın Demre ilçesinde sabah saatlerinde dolu ve şiddetli rüzgar etkili oldu. Bazı seralardaki ürünler fırtınadan zarar görürken hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Tarih : 16 Haziran 2018, 15:10
Puan Ver : Görüntüler Bugün Türkiye'de Çekildi! Kısa Sürdü Ama Zarar Büyük(5/10)1

Antalya'nın Demre ilçesinde sabah saatlerinde dolu ve şiddetli rüzgar etkili oldu. Ceviz ve yumurta büyüklüğündeki dolu ve rüzgar ağaçları devirirken, seralar ve tarım alanlarında büyük zarara yol açtı. Demre'de saat 09.30 sıralarında başlayan yağmur kısa sürede yerini ceviz ve yumurta büyüklüğünde dolu, ardından da şiddetli rüzgara bıraktı. İlçe merkeziyle Köşkerler, Beymelek, Çevreli, Kapaklı ve Gürses mahallelerinde etkili olan dolu ve şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, seraların plastik örtülerini yırttı. Bazı seralar ise çökerken, içindeki ürünler de zarar gördü.

ZARAR GÖREN BÖLGELERDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Demre Belediye Başkanı Ak Partili Süleyman Topcu, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mustafa Işık, Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü uzmanları, zarar gören bölgelerde inceleme ve tespit çalışmalarına başladı.

Demre Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz, Şu anda tespit çalışmalarına başladık. Zarar gerçekten çok büyük. Bu yaz gününde büyük bir şok yaşıyoruz. Dolu sağlam plastik örtü bırakmadı. Fırtına birçok serayı yerle bir etti. Cam seraların camları kırıldı. Kesin zarar konusunda belki akşama doğru bir rakam verilebilir dedi.

KUMLUCA'DA CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU

Kumluca ilçesinde saat 10.30 sıralarında hafif yağmurun hemen ardından dolu başladı. Kumluca merkeziyle Kavak, Hacıveliler, Yenimahalle ve Narenciye mahallelerinde etkili olan yer yer ceviz büyüklüğündeki dolu narenciye ve zeytin bahçelerine zarar verdi, plastik seraları delip, cam seraları kırdı. Park halindeki bazı araçların camları kırılırken, kaportalarında da hasar oluştu. Bazı bölgelerde ise enerji nakil hatları koptu. İlçe merkezinde bazı ağaçlar devrilirken, dolu nedeniyle caddelerde de su birikintileri oluştu. Özellikle Gödene Caddesi'nde su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı.

'BAHÇELER VE SERALARDA ZARAR VAR'

Kumluca Belediye Başkanı Ak Partili Yusuf Göven, Şu anda bize ulaşan bilgilere göre özellikle zeytin ve narenciye bahçelerinde zarar var. Plastik ve cam seralar zarar görmüş. Birkaç yerden ağaç devrilmesi bilgileri geldi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz hemen bölgeye giderek çalışma başlattı. Su birikintileri nedeniyle kanalizasyon hatlarında tıkanmalar oldu, onları açmak için ekiplerimiz yoğun şekilde çalışma yapıyor. Biz de vatandaşın yanına ulaşmaya çalışıyoruz dedi.

"ÇİFTÇİLERE GEREKLİ DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da meydana gelen doğa olayına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Zarar gören çiftçilere gerekli desteği sağlayacaklarının altını çizen Çavuşoğlu, şu mesajı paylaştı:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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