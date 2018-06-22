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Gömleğiyle kendini asan genci mezarlık görevlisi kurtardı

GÖMLEĞİYLE KENDİNİ ASAN GENCİ MEZARLIK GÖREVLİSİ KURTARDI

Bolu'da, mezarlıkta gömleğiyle kendini asan üniversite öğrencisini mezarlık görevlisinin dikkati kurtardı.

Tarih : 22 Haziran 2018, 23:10
Puan Ver : Gömleğiyle Kendini Asan Genci Mezarlık Görevlisi Kurtardı(10/10)6

Bolu'da, mezarlıkta gömleğiyle kendini asan üniversite öğrencisini mezarlık görevlisi kurtardı.

GÖMLEĞİ KESEREK İNDİRDİ

Olay, saat 16.30 sıralarında Paşaköy Mahallesi'nde bulunan Paşaköy Mezarlığı'nda meydana geldi. Mezarlık görevlisi Siyami Deliacı, mezarlıkta bir genci kendisini boynundan asmış şekilde gördü. Siyami Deliacı, mezarlık ziyaretine gelmiş olan çevresindeki diğer vatandaşlardan yardım istedi. Olay yerine 112 Acil ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar ve 112 Acil ekipleri kendisini bir demire bağladığı gömlekle boynundan asmış olan genci gömleği keserek yere indirdi. Bilinci kapanan ve nefes almayan genç, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden nefes almaya başladı. Genç, ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GENCİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Büyük şok yaşayan mezarlık görevlisi Siyami Deliacı'nın olayın etkisiyle dili tutuldu.Yaşadığı şok nedeniyle konuşamayan Deliacı'yı çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Hayat kurtaran görevli, bir süre sonra yeniden konuşmaya başladı. Olayın tanığı bir kadın yaşananları, "Oğlumun mezarını ziyarete gelmiştim. O sırada mezarlık bekçisinin canhıraş bağırmasını duydum. Hatta köpek falan girdi de saldırıyor zannettim. Arada da ağaçlar olduğu için göremiyorum, biraz daha yaklaşınca baktım bir çocuk gömleğiyle kendisini asmış. Hemen o sırada başkaları da geldi. Polise haber verdiler. Sağlık ekipleri hemen geldi. Nefes almasını sağladılar." dedi.

İNTİHAR EDEN GENÇ UYUŞTURUCU TEDAVİSİ GÖRMÜŞ

O.B.'nin, Bolu Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde uyuşturucu madde bağımlılığı nedeniyle tedavi gördüğü ve bir süredir bunalımda olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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