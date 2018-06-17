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Gomis'ten flaş ayrılık kararı! Yönetimle konuştu

GOMİS'TEN FLAŞ AYRILIK KARARI! YÖNETİMLE KONUŞTU

Galatasaray forması altında attığı 29 golle "Bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu" rekorunu kıran Gomis'in, Çin'den yıllık bonuslar hariç 7 milyon euroluk teklif alması yönetimi sıkıntıya soktu.

Tarih : 17 Haziran 2018, 19:10
Puan Ver : Gomis'ten Flaş Ayrılık Kararı! Yönetimle Konuştu(10/10)6

Kafası karışan ve Galatasaray'dan kazandığı 3 milyon 350 bin euroyu az bulan Fransız yıldız, zam konusunda diretiyor.

Habertürk'ün haberine göre, Cimbom'daki maaşının en az 5.5 milyon Euro'ya yükseltilmesini talep eden 33 yaşındaki forvet, aksi halde 'Bırakın gideyim' mesajı verdi. UEFA'dan gelen yaptırımlar nedeniyle bütçesini doğru planlamak zorunda olan Mustafa Cengiz yönetimi, Gomis'ten gelen zam talebi karşısında çıkmaza düştü. Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniye de Gomis gibi bir forveti kaybetmek istemeyen sarı-kırmızılılar, astronomik zam talebini de karşılayamayacakları için ne yapacaklarını şaşırdı.

ÜÇLÜ ZİRVEDE KARAR VERİLECEK

Gomis'e zam yaparak hem maaş dengelerini bozmak hem de bütçeyi aşmak istemeyen yönetimde farklı görüşler ortaya çıktı. Kral'a gelen teklifin değerlendirilmesi gerektiğini savunan bazı yöneticilerin, UEFA'nın "Sattığın kadar oyuncu al" kriterini hatırlatıp "Gomis 33 yaşında.

Gelen teklifi değerlendirelim. Buradan 10 milyon Euro civarında bir kaynak yaratabiliriz. Böylece Gomis'i satıp 2 golcü alabiliriz" görüşünde oldukları öğrenildi.Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve Başkan Mustafa Cengiz'in yapacağı görüşme sonrası bu konuda kesin karar verilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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