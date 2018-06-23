GOL REKORU KIRILAN MAÇTA BELÇİKA, TUNUS'U PERİŞAN ETTİ
2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluğun sürpriz adayları arasında gösterilen Belçika, Panama'nın ardından Tunus'a da fark attı.
Spartak Stadı'ndaki mücadeleye hızlı başlayan 'Kırmızı şeytanlar' 5. dakikada Eden Hazard'ın düşürülmesi sonucu penaltı kazandı. Tunuslu oyuncular müdahalenin ceza sahası dışında olduğunu savunarak hakeme yoğun itirazda bulundu. Ancak karar değişmedi. Atışı kullanan Hazard gol perdesini açtı: 1-0.
GOLLER YAĞMUR GİBİ GELDİ
16'da Mertens'in asistinde Lukaku farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 2 dakika sonra Khazri'nin asistinde Bronn Tunus'u ümitlendirdi: 2-1.
45+3'te bir kez daha sahne alan formda golcü Lukaku ilk yarının skorunu ilan etti. İkinci yarıda da baskılı futbolunu sürdüren Belçika, 51'de Alderweireld'in pasında Eden Hazard'ın golüyle durumu 4-1 yaptı.
Oyuna girdikten sonra inanılmaz pozisyonlardan yararlanamayan Batshuayi, skoru 5-1'e getirdi. Khazri skoru ilan eden golü attı: 5-2.
TUNUS ELENDİ
Bu sonuçla G Grubu'nda puanını 6'ya çıkaran Belçika matematiksel olmasa da büyük ölçüde gruptan çıkmayı garantiledi. 2. maçından da yenik ayrılan Tunus turnuvaya veda etti.
Kaynak: haberinburada
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