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Gökdelene Tırmanan Rakun, Sosyal Medyanın Yıldızı Oldu
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Gökdelene tırmanan rakun, sosyal medyanın yıldızı oldu

GÖKDELENE TIRMANAN RAKUN, SOSYAL MEDYANIN YILDIZI OLDU

ABD'de Minnesota eyaletinin St Paul kentinde bulunan bir gökdelene tırmanan rakun, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tarih : 14 Haziran 2018, 15:20
Puan Ver : Gökdelene Tırmanan Rakun, Sosyal Medyanın Yıldızı Oldu(9/10)5

Pazartesi günü 23 katlı UBS binasına tırmanmaya başlayan rakunun yere düşmesini önlemek için yerel medya ve yetkililer seferber oldu. Rakun yakındaki daha alçak bir binadan işçiler tarafından uzaklaştırıldıktan sonra kentin en yüksek yapılarından UBS binasına tırmanmaya başladı.

DÜNYA CANLI İZLEDİ

Yerel radyo kanalı MPR News olayı haberleştirdiğinden beri tüm dünya sosyal medya üzerinden rakunun gökdelene tırmanışını izledi.

2 GÜN KATLAR ARASINDA GEZDİ

Yetkililer rakunu kurtarmak için çatıda kapanlarla bekliyordu. Rakun iki gündür binanın katları arasında geziyor, yorulduğunda da pencerelerin önünde uyuyordu. Rakun bugün çatıya çıkmayı başardı.

TWİTTER'I SALLADI

Rakun için Twitter hesabı ve etiket de açıldı. Rakunun tırmanışını pek çok kişi sokaktan izledi.

MPR radyo kanalında çalışan gazeteci Tim Nelson rakunun macerasını an be an Twitter üzerinden yayınladı.

Kimi girişimciler ise rakunun tırmanışından esinlenerek tişört satışına başladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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