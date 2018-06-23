GÖKÇEK'TEN TWİTTER'DA ÇOK TARTIŞILACAK ANKET! İNCE'Yİ TOPA TUTTU
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter'da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Ankara'daki mitingi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Miting alanında yaklaşık 2 milyon kişinin olduğunu söyleyen İnce'nin aksine 50 bin kişinin olduğunu söyleyen Gökçek, "Abovvvv. Palavranın daniskası" diyerek kendi hesabından yine çok tartışılacak bir anket başlattı.
"ADAMCAĞIZ BİR ATIYOR BİR ATIYOR"
Melih Gökçek, Muharrem İnce'nin Ankara mitingindeki konuşmasından bir bölümü yayınlayarak "Adamcağız bir atıyor bir atıyor... Uzaktan dinleyen de inanıyor. Palavracılıkda Muharrem İnce'nin üstüne artık kimse çıkamaz... Ankara'da mitingde iki milyon kişi varmış. Abovvvv. Palavranın daniskası..." ifadelerini kullandı.
ALANIN FOTOĞRAFINI VE KROKİSİNİ PAYLAŞIP EN FAZLA 50 BİN KİŞİNİN OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ
Miting alanının fotoğrafını ve krokisini karşılaştıran Gökçek birtakım hesaplamalar yaparak alanda en fazla 50 bin kişinin olabileceğini söyledi.
MUHARREM İNCE İLE İLGİLİ ANKET YAYINLADI
Gökçek bununla da kalmayarak İnce ile ilgili çok tartışılacak bir anket yayınladı. Ankette "Ankara mitingi 40/50 bin kişi. Ama Sn İnçe 2 milyon diyor. Bu durumda Muharrem İnce İçin aşağıdakilerden hangi şıkkı tercih edersiniz" ifadelerini kullanarak takipçilerine sundu.
İşte Melih Gökçek'in o paylaşımları;2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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