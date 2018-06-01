GÖKÇEK, GEZİ PARKI EYLEMCİSİNE TAZMİNAT ÖDEYECEK
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Gezi Parkı eylemlerinde polise karşı kitap okuyan eylemciye bin TL tazminat ödeyecek.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Gezi Parkı eylemlerinde polise karşı kitap okumasıyla 'Gezi'nin kitap okuyan adamı' olarak bilinen Hasan Hüseyin Karabulut'a bin TL tazminat ödeyecek.
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRDIĞI GEREKÇESİYLE DAVA AÇTI
Ankara'daki bir terör saldırısının ardından Karabulut'un yaptığı paylaşıma Gökçek, "İşler güçleri provakasyon... Nerde istismar edilecek bir olay var adam orada... Yuh ulan sana" diye tepki göstermişti. Gökçek söz konusu paylaşımının altına Karabulut'un gezideki fotoğrafını koymuştu. Karabulut, Gökçek'e,'Kişilik haklarına saldırdığı' gerekçesiyle 2 bin 500 TL tazminat davası açmıştı.
GÖKÇEK'İN AVUKATI "İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ" DEDİ
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada Karabulut'un avukatı Eren Can, müvekkilinin kişilik haklarının zedelendiğini, bu nedenle de davanın kabul edilmesini istedi. Gökçek'in avukatı ise, müvekkilinin A Haber ve Sabah Gazetesi'nde yayınlanan haberlerden sonra davaya konu paylaşımı yaptığını, bu durumunda ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını savundu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Adayı İnce, Kendisine Hediye Edilen 'elif' Tablosunu Ters Tuttu
- Adalet Bakanı Gül, Münbiç İçin Yol Haritasını Çizdi: Abd İle 4 Haziran'da Görüşmemiz Olacak
- Pakistan, Abd'ye Meydan Okudu: Tüm Seçenekler Masada!
- Doğu Türkistanlılar Öldürülen Alimleri İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılıp Gözyaşı Döktü
- Üzerine Düştüğü Demir Boynuna Saplandı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hayvanat Bahçesinden 2 Aslan, 2 Kaplan Ve 1 Jaguar Kaçtı
- Sapık Öğretmen, Biyoloji Sınavında Pratik Bahanesiyle Onlarca Öğrenciyi Taciz Etti
- Japon Avcılar, 122'si Hamile 333 Balinayı Öldürdü
- Ölen Sevgilisi İle Cinsel İlişkiye Giren Adam Hapis Cezasına Çarptırıldı
- Parkta Çektiği Fotoğraflara Bakan Anne, Oğlunun Arkasındaki Suratı Görünce Dehşete Düştü
Bu Haberle İlgili Yorumlar