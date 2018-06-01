Emre Can İtalyan Devi İle Anlaşma Sağladı
Ali Koç İddialı Konuştu: Bir Hayali Gerçekleştireceğiz
Cenk Tosun: Takım Arkadaşlarım Ve Türk Halkından Özür Dilerim
Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu! İşte Yerli Otomobil Projesinin Ceo'su
Millilerden Gollü Beraberlik
Erdoğan'dan İnce'nin İddiasına Sert Yanıt: İspat Etmezsen Namertsin
Milli Takımın, Tunus'la Oynadığı Maçta Saha Karıştı!
Fransa, Hazırlık Maçında İtalya'yı Rahat Geçti: 3-1
Mesut Özil'den Alman Basınına Diriliş Ertuğrul'lu Mesaj!
Hayvanat Bahçesinden 2 Aslan, 2 Kaplan Ve 1 Jaguar Kaçtı
Cumhurbaşkanı Adayı İnce, Kendisine Hediye Edilen 'elif' Tablosunu Ters Tuttu
Filistinlilerin Korunmasını Ön Gören Bm Tasarısını, Abd Veto Etti!
Adalet Bakanı Gül, Münbiç İçin Yol Haritasını Çizdi: Abd İle 4 Haziran'da Görüşmemiz Olacak
Milli Takımın Yıldızı Cenk Tosun Çıldırdı, Kırmızı Kart Gördü
Fenerbahçe Doğuş, Banvit'i 84-73 Yenerek Finale Yükseldi
Bursaspor'dan İbrahim Yazıcı'ya Büyük Vefa
Bakandan 100 Bin Yeni Emekliye Bayram İkramiyesi Müjdesi!
Pakistan, Abd'ye Meydan Okudu: Tüm Seçenekler Masada!
Erdoğan, Uber Tartışmalarına Son Noktayı Koydu: O İş Bitti Artık Böyle Bir Şey Yok
Abd Başkanı Trump İle Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un 12 Haziran'da Bir Araya Gelecek

gökçek, gezi parkı eylemcisine tazminat ödeyecek

GÖKÇEK, GEZİ PARKI EYLEMCİSİNE TAZMİNAT ÖDEYECEK

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Gezi Parkı eylemlerinde polise karşı kitap okuyan eylemciye bin TL tazminat ödeyecek.

Tarih : 01 Haziran 2018, 21:00
Puan Ver : Gökçek, Gezi Parkı Eylemcisine Tazminat Ödeyecek(10/10)11


Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Gezi Parkı eylemlerinde polise karşı kitap okumasıyla 'Gezi'nin kitap okuyan adamı' olarak bilinen Hasan Hüseyin Karabulut'a bin TL tazminat ödeyecek.



KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRDIĞI GEREKÇESİYLE DAVA AÇTI



Ankara'daki bir terör saldırısının ardından Karabulut'un yaptığı paylaşıma Gökçek, "İşler güçleri provakasyon... Nerde istismar edilecek bir olay var adam orada... Yuh ulan sana" diye tepki göstermişti. Gökçek söz konusu paylaşımının altına Karabulut'un gezideki fotoğrafını koymuştu. Karabulut, Gökçek'e,'Kişilik haklarına saldırdığı' gerekçesiyle 2 bin 500 TL tazminat davası açmıştı.



GÖKÇEK'İN AVUKATI "İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ" DEDİ



İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada Karabulut'un avukatı Eren Can, müvekkilinin kişilik haklarının zedelendiğini, bu nedenle de davanın kabul edilmesini istedi. Gökçek'in avukatı ise, müvekkilinin A Haber ve Sabah Gazetesi'nde yayınlanan haberlerden sonra davaya konu paylaşımı yaptığını, bu durumunda ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını savundu.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Gökçek  Gezi  Parkı  Eylemcisine  Tazminat  Ödeyecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER