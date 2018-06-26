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Giresunspor 6 Oyuncuyla Sözleşme İmzaladı

GİRESUNSPOR 6 OYUNCUYLA SÖZLEŞME İMZALADI

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, dış transferde ikisi yabancı olmak üzere 6 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Tarih : 26 Haziran 2018, 18:20
Puan Ver : Giresunspor 6 Oyuncuyla Sözleşme İmzaladı(5/10)1

Kulüp binasında düzenlenen törende yabancı futbolcular Said Idazza ve William Sery'nin yanı sıra geride kalan sezon Adanaspor'da forma giyen Emre Uğur Uruç, Manisaspor'da görev yapan Kağan Miray Bağış, Şanlıurfaspor'da oynayan Yasin Ozan ve Altınordu'da top koşturan Uğur Arslan Kuru ile sözleşme imzalandı.

İmza töreninde konuşan kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, sezon öncesi yeni ve güçlü bir kadro oluşturmak amacıyla çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

"ÖNCELİĞİMİZ YENİ BİR TAKIM OLUŞTURMAK"

Giresunspor'a uyum sağlayacak ve kulübü hedeflerine taşıyacak isimlerle anlaşma hedefinde olduklarına vurgu yapan Bozbağ, "Önceliğimiz yeni bir takım oluşturmak. 14 Ağustos'ta başlayacak lige hazır olabilmek için yoğun çaba harcıyoruz. Bir yol haritası çizdik ve bu doğrultuda hızla yola devam ediyoruz." diye konuştu.

Bozbağ, transfer edilen oyunculardan Yasin Ozan ile bir, diğer 5 futbolcuyla da ikişer yıllık sözleşme imzaladıklarını belirterek, "Yeni takım kuruyoruz. Yeniden oluşturmak kolay değil. Değişimin şart olduğunu düşündük. Bu şehre uyum sağlayacak oyuncuları almaya devam edeceğiz. Ben sadece sabır istiyorum. Bu takım güzel şeyler yapacak." ifadelerini kullandı.

MEVCUT YABANCILARIN DURUMU DEĞERLENDİRİLİYOR

Ukraynalı futbolcu Dmytro Korkishko ile dün itibarıyla yollarını ayırdıklarını dile getiren Bozbağ, mevcut kadrodaki diğer yabancı oyuncuların durumlarını ise değerlendirdiklerini söyledi.

Mustafa Bozbağ, yabancı futbolcu transferinde önceliklerinin forvet olduğunu, bu yöndeki arayışlarının devam ettiğini sözlerine ekledi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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