GENEL MERKEZİN ÖNÜNDE TOPLANAN KALABALIK HER GEÇEN DAKİKA ARTIYOR
Akşam saatlerinde CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalık Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı. Partililer ''Başkan İnce'' sloganları attı.
Akşam saatlerinde CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalık Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı. Partililer "Başkan İnce" sloganları attı.
CHP'DE İSTİFA SESLERİ YÜKSELİYOR
Sosyal medya platformu Twitter üzerinden örgütlenerek saat 20.00'de CHP Genel Merkezi önüne gelen partililer eylemlerini sürdürüyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin genel başkan olmasını isteyen partililer, parti yönetimini istifaya çağrıyor. Partililer, "Başkan İnce", "Yönetim istifa", "Bu daha başlangıç mücadeleye devam"sloganları atıyor. Partililer, araçlarından İnce'nin seçim şarkılarını da çalarak, eşlik ediyor.
YENİ MİLLETVEKİLİ OTURMA EYLEMİ BAŞLATIYOR
CHP'nin Elazığ'dan milletvekili seçilen adayı Gürsel Erol da yarın genel merkez binası önünde oturma eylemine başlayacak.
CHP BURDUR İL BAŞKANI AKBULUT: BİZ KAYBETMEDİK, HENÜZ YENİ BAŞLADIK VE BİR LİDERKAZANDIK
CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut, sosyal medyahesabından olağanüstü kurultay çağrısında bulundu.
Akbulut, paylaşımında, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nintek başına aday gösterileceği olağanüstü kurultaya gidilmesi gerektiğinibelirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Genel Başkanımız, kendi içimizde değerlendirilir diye istifa etmemeyolunu tercih etti. Şahsımın görüş bildireceği her ortamda açıklayacağım görüşüburadan herkese söylüyorum. Biz kaybetmedik, henüz yeni başladık ve bir liderkazandık. Genel Başkanımıza görev süresi içerisinde partimize yaptığıhizmetlerden dolayı teşekkür edip cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce'nin 50günde yükselttiği çıtayı bir sonraki seçimlere kadar iktidar seviyesine çıkarmasıiçin sadece kendisinin genel başkan adayı olduğu olağanüstü kurultayagitmeliyiz."2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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