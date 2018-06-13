GENÇ MÜHENDİSİN SIR ÖLÜMÜNÜ KÖTÜ KOKU İHBARI ORTAYA ÇIKARDI!
Muğla'da vatandaşların kötü koku geliyor ihbarı sonrası polis bir evin kapısını kırdı. Eve giren ekipler genç mühendisin cansız bedeni ile karşılaştı.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin kampus alanının bulunduğu Menteşe ilçesinin Kötekli Mahallesinde, vatandaşların evden gelen kötü kokuları ihbarı sonrası evde yapılan aramada 26 yaşındaki C. Uysal'ın cesedi bulundu.
GENÇ MÜHENDİS EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Muğla Menteşe'nin Kötekli Mahallesi 268 sokaktaki bir apartmanda arkadaşları ile kalan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü mezunu C. Uysal'dan Pazartesi gününden bu yana haber alınamadı. Aynı apartmanda kalan komşularının evden koku gelmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş şube Müdürlüğü ekipleri ile 112 Acil Servis ambulansı yönlendirildi.
POLİS GENÇ MÜHENDİSİN SIR ÖLÜMÜNÜ ARAŞTIRIYOR
Ekiplerin içeri girmesinin ardından yerde C. Uysal'ın cesedi ile karşılaştı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın ilk incelemesinin ardından yaklaşık 3-4 gün önce öldüğü öğrenilen C. Uysal'ın cansız bedeni otopsi için Muğla Büyükşehir Belediyesi cenaze taşıma aracı ile Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. C. Uysal'ın ev arkadaşının Cuma günü tatile gittiği, Cumartesi ve Pazar günü ise bazı arkadaşları ile görüştüğü öğrenildi.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından C, Uysal'ın ölümü ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenildi.Genç mühendisin cansız bedeni Adli Tıp morguna kaldırıldı
Kaynak: haberinburada
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