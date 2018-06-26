Samsun'da saldırgan kız, yolda karşılaştığı genç kıza "Neden bakıyorsun" deyip kavga etti. Saldırgan kız, genç kızı karnından bıçaklayarak yaraladı.

Samsun'da genç bir kız, yolda karşılaştığı diğer kız ile bakışma yüzünden tartışınca bıçakla onu ağır yaraladı.

2 GENÇ KIZ ARASINDA "NEDEN BAKIYORSUN" MESELESİ YÜZÜNDEN KAVGA ÇIKTI

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Atatürk Bulvarı Bölge İdare Mahkemesi arkasında gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Yonca S. ile 22 yaşındaki Asena Ç. arasında sokakta yürürlerken karşılaşınca "neden bakıyorsun" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

YARALANAN GENÇ KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

Tartışmanın ardından Yonca S., bıçakla Asena Ç.'ye saldırarak genç kızı karnından bıçakladı. Ağır yaralanan Asena Ç. özel bir araçla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Bafra ilçesinden arkadaşları ile birlikte gezmek için Samsun'a geldiği öğrenilen Asena Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

18 YAŞINDAKİ KIZ GÖZALTINA ALINDI

Yolca S. olaydan sonra kaçtı. Polis, Kışla Mahallesi'nde park içinde 2 bayanı fark etti ve şüphe üzerine kimlik soruşturması yapınca bıçaklama olayına karışan Yonca S. gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundan sorgulanan Yonca S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: haberinburada