Marmara'da Vatandaşlar Dolu Yağışı İçin İlginç Önlemler Aldı
Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu! İnce: Kılıçdaroğlu'nun Karşısında Asla Aday Olmam!
Genç Kızların Neden Bakıyorsun Tartışması Kanlı Kanlı Bitti: 1 Yaralı
Mezardaki Esrarengiz Notun Sırrı Çözüldü: Tahrip Edip Tehdit Mesajı Yazan, Merhumun Yeğeni Çıktı
Fatih Portakal Kılıçdaroğlu'nun Sözlerini Eleştirdi: Artık Umut Vermiyorsunuz
Bursaspor'dan Sıfır Bütçeyle İki Transfer!
Çağla Büyükakçay Wimbledon'da Ana Tabloya Kalamadı
Abd, Bir Kez Daha Türkiye'yi Yaptırım Uygulamakla Tehdit Etti
Peru, Dünya Kupasına Galibiyetle Veda Etti
İstanbullular Dikkat! Beklenen Kuvvetli Dolu Yağışı Başladı!
Bursaspor, Avusturya Kampını İptal Etti
Wolfsburg, Mario Gomez'in Boşluğunu Doldurdu
Bahçeli'den Seçim Mesajı: Tuzak Bozuldu, Komplo Püskürtüldü
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Ve Bakanlarla Bir Araya Geldi, Toplantı 6 Saat Sürdü
Şampiyonlar Liginde Artık Alkollü İçecekler Serbest Olacak
Fenerbahçe, Guingamplı Grenier'e Talip Oldu
Giresunspor 6 Oyuncuyla Sözleşme İmzaladı
Chp'li Vekil İstifa Çağrısının Ardından Genel Merkez Önünde Oturma Eylemi Başlatıyor
Gaziantep'te Dev Çekirge Şaşkına Çevirdi
Son Dakika! Abd Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Arayarak Tebrik Etti

Genç Kızların Neden Bakıyorsun Tartışması Kanlı Kanlı Bitti: 1 Yaralı

GENÇ KIZLARIN NEDEN BAKIYORSUN TARTIŞMASI KANLI KANLI BİTTİ: 1 YARALI

Samsun'da saldırgan kız, yolda karşılaştığı genç kıza "Neden bakıyorsun" deyip kavga etti. Saldırgan kız, genç kızı karnından bıçaklayarak yaraladı.

Tarih : 26 Haziran 2018, 20:40
Puan Ver : Genç Kızların Neden Bakıyorsun Tartışması Kanlı Kanlı Bitti: 1 Yaralı(5/10)1

Samsun'da genç bir kız, yolda karşılaştığı diğer kız ile bakışma yüzünden tartışınca bıçakla onu ağır yaraladı.

2 GENÇ KIZ ARASINDA "NEDEN BAKIYORSUN" MESELESİ YÜZÜNDEN KAVGA ÇIKTI

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Atatürk Bulvarı Bölge İdare Mahkemesi arkasında gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Yonca S. ile 22 yaşındaki Asena Ç. arasında sokakta yürürlerken karşılaşınca "neden bakıyorsun" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

YARALANAN GENÇ KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

Tartışmanın ardından Yonca S., bıçakla Asena Ç.'ye saldırarak genç kızı karnından bıçakladı. Ağır yaralanan Asena Ç. özel bir araçla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Bafra ilçesinden arkadaşları ile birlikte gezmek için Samsun'a geldiği öğrenilen Asena Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

18 YAŞINDAKİ KIZ GÖZALTINA ALINDI

Yolca S. olaydan sonra kaçtı. Polis, Kışla Mahallesi'nde park içinde 2 bayanı fark etti ve şüphe üzerine kimlik soruşturması yapınca bıçaklama olayına karışan Yonca S. gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundan sorgulanan Yonca S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Genç  Kızların  Neden  Bakıyorsun  Tartışması  Kanlı  Kanlı  Bitti  1  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER