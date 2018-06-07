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Genç Kız, Kaza Yapan Motosikletin Altında Kalmaktan Bir Adımla Kurtuldu! O Anlar Kamerada
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Genç Kız, Kaza Yapan Motosikletin Altında Kalmaktan Bir Adımla Kurtuldu! O Anlar Kamerada

GENÇ KIZ, KAZA YAPAN MOTOSİKLETİN ALTINDA KALMAKTAN BİR ADIMLA KURTULDU! O ANLAR KAMERADA

Rumeli Hisarı sahil yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan genç kız, seyir halinde kaza yapan motosikletin altında kalmaktan sadece bir adımla kurtuldu.

Tarih : 07 Haziran 2018, 12:30
Puan Ver : Genç Kız, Kaza Yapan Motosikletin Altında Kalmaktan Bir Adımla Kurtuldu! O Anlar Kamerada(5/10)1

Rumeli Hisarı sahil yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan genç kız, seyir halinde kaza yapan motosikletin altında kalmaktan sadece bir adımla kurtuldu. Genç kızın kazadan kıl payı kurtulduğu o anlar kameraya yansıdı.

SAVRULAN MOTOSİKLET GENÇ KIZI TEĞET GEÇTİ

Geçtiğimiz ay Sarıyer Rumeli Hisar Sahil yolunda meydana gelen olayda sabah saatlerinde trafikte seyrettiği esnada motosiklet sürücüsü, bir anda dengesini kaybetti. Sürücünün kontrolünden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü ise yere savruldu. Savrulan motosiklet genç kıza teğet geçerken aracın altında kalmaktan da son anda kurtuldu.

HAFİF YARALANAN GENÇ KIZ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan sürücü, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDU

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, trafik aktığı esnada motosikletli bir anda dengesini kaybediyor. Motosiklet devrilirken sürücü ise yere savruluyor. Kaza esnasında ise genç bir kız yolun karşısına geçiyor. Motosikletin kendisine çarpmasından sadece 1 adımla kurtulan kız, kısa süreli şok yaşıyor.Öte yandan motosikletli de aracın altında kalmaktan son anda kurtuluyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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