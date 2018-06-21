GENÇ ADAM, KENDİSİNE SALDIRAN AYIYLA BİRLİKTE UÇURUMDAN AŞAĞI YUVARLANDI
Erzurum'da hayvanlarına bakmak için gittiği dağlık alanda ayı saldırısına uğrayan genç adam, ayıyla birlikte uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.
Erzurum'un Arıbahçe köyünden hayvanlarına bakmak için gittiği dağlık alanda ayı saldıran Yunus Tosunoğlu (35), ayıyla birlikte uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.
3 ÇOCUK BABASI GENÇ ADAM VE AYI UÇURUMDAN AŞAĞI YUVARLANDI
Olay, öğle saatlerinde merkez Yakutiye ilçesine 22 kilometre uzaklıktaki Arıbahçe köyü dağlık alanında meydana geldi. Hayvanlarına bakmak için köylülerle birlikte Gülümderesi mevkiine giden 3 çocuk babası Yunus Tosunoğlu'na iddiaya göre, ayı saldırdı. Tosunoğlu ve ayı uçuruma yuvarlandı.
GENÇ ADAMA SALDIRAN AYI OLAY YERİNDE GÖRÜNMEDİ
Olay yerindeki arkadaşları durumu jandarmaya ve 112'ye bildirdi. Bölgeye karayoluyla ekipler inemeyince askeri helikopter sevk edildi. Helikopterden inen AFAD ekibi, Yunus Tosunoğlu'nun cansız bedenine ulaştı. Hayvancılıkla uğraşan Yunus Tosunoğlu'nun cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma köyde inceleme yaparken, köylüler ilk kez ayı saldırısı ile karşılaştıklarını, Tosunoğlu'na saldıran ayının olayın ardından bölgede görünmediğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Erdoğan Rakam Verdi: Pkk'nın Lider Kadrosundan 35 Teröristi Öldürdük
- Seçim Öncesi Dikkat Çeken Artış! Birinci Sırada Şırnak Yer Alıyor
- İsrail'de Yolsuzluk Depremi! Başbakanın Eşi Zor Durumda
- Teknoloji Doğa Karşısında Çaresiz Kalınca İmdadına Eşekler Yetişti
- Kılıçdaroğlu, Şehit Cenazesine Çelenk Gönderince Ortalık Karıştı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Cinsel İlişkiden Bıkınca Çiftlere Danışmanlık Hizmeti Vermeye Başladı, Kazancını Üçe Katladı
- Bahtsız Adamı Döve Döve Öldürdüler! Suçunu Öğrenince Şoke Olacaksınız
- Lotonun Formülünü Çözen Matematikçi 7. Defa İkramiye Kazandı
- Jinekologtan Hastasına Ahlaksız Teklif: İlişkiye Girmek İster Misin?
- Utanç Kamplarından Sorumlu Bakan, Restoranttan Kaçtı
Bu Haberle İlgili Yorumlar