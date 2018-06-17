GENÇ ADAM, BABASININ TABUTUNUN ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ
Endonezya'da içerisinde babasının cenazesinin olduğu tabutu omuzlayan genç adam, tahta platformun çökmesiyle tabutun altında kalarak can verdi.
Şaşkına çeviren olay Endonezya'da yaşandı. Babasının cenazesini omuzlayan genç adam tabutun altında kalarak hayatını kaybetti. O anlar anbean amatör kameraya yansıdı.
PLATFORM AĞIRLIĞA DAYANAMADI
Cenaze töreni sırasında üzerinde tabutu taşıyanların bulunduğu tahta platform ağırlığa dayanamayarak kaydı.Kendilerini bir anda yerde bulunan şahısların üzerine içinde cenaze bulunan tabut düştü. Başından yaralanan tabuttaki adamın oğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- 20 Personeline Ev Hediye Eden Hayırsever Patron Çalışanlarını Sevinçten Ağlattı
- Ünlü Sosyal Ağ Şirketi Çalışanlarının Maaşlarını Bitcoin İle Ödeyecek
- Otomobil Devine 1 Milyar Euro'luk Tarihi Ceza!
- Erdoğan'dan Moody's'e Gözdağı: 24 Hazirandan Sonra Operasyon Çekeceğiz
- Çalışma Bakanı, 'herkes 1000 Lira Aldı Mı?' Sorusuna Cevap Verdi
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Böylesine İlk Kez Rastlanıyor! Güvercin Başlı Balık Yakalandı
- 26 Yıllık İsim Krizi Bitti! Yunanistan İstedi, Makedonya Hükümeti Ülkenin Adını Değiştirdi
- Paris'te Silahlı Saldırgan 3 Kişiyi Rehin Aldı! Polis Operasyonu Sonucu Saldırgan Yakalandı
- İran'dan Kuzey Kore'ye Uyarı: Kiminle Görüşüyorsun?
- Kanadına Verici Taktıkları Leyleğe 12 Bin Liralık Fatura Geldi
Bu Haberle İlgili Yorumlar