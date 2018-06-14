GAZİOSMANPAŞA'DA ALEV ALEV YANAN HALK OTOBÜSÜNDEN ÇIKAN MOTOSİKLET, EKİPLERİ ŞOKE ETTİ!
Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki özel halk otobüsü aniden alev almaya başladı. Küle dönen otobüsün içinde bir motosiklet gören polisler şaşkına döndü.
Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki belediye otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken otobüs kullanılamaz hale geldi.
İETT GARAJI'NA GELEN OTOBÜS ANİDEN ALEV ALDI
Gazi Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'nda saat 05: 30 sıralarında İETT Garajı'na giden İstanbul Otobüs A.Ş.'ye bağlı özel halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm otobüsü sardı.
İÇİNDE YOLCU OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ
Servise çıkmak üzere İETT Garajı'na gittiği öğrenilen otobüste yolcu bulunmaması olası bir faciayı engelledi.
VATANDAŞLARIN TEPKİSİ ÜZERİNE ŞOFÖR OLAY YERİNDEN KAÇTI
Otobüsün alev alması üzerine otobüsü durduran şoför itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Otobüsten sıçrayan alevler marketin tabelasına sıçradı. Yangına müdahale eden itfaiyenin sıktığı su binanın camlarını kırdı. Bunun üzerine vatandaşlar tepki gösterince otobüs şoförü olay yerinden kaçtı.
OTOBÜSÜN İÇİNDEN YANMIŞ MOTOSİKLET ÇIKTI
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Otobüste inceleme yapan itfaiye ekipleri otobüsün içinde yanmış bir motosiklet buldu. Olay yeri inceleme ekipleri de otobüste ve çevrede çalışma yaptı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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