Gaziosmanpaşa'da bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Ölü ve yaralı olmazken çevre semtlerden gelen itfaiyenin yardımıyla yangın söndürme çalışmaları deva ediyor.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

TEKSTİL FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI

Yangın saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Cebeci Caddesi üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

ÇEVRE SEMTLERDEN İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Fatih, Başakşehir, Bakırköy, Eyüp, Esenler ve Sultangazi'nin de olduğu çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: haberinburada