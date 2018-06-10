GAZİOMANPAŞA'DA TEKSTİL FABRİKASINDA YANGIN PANİĞİ!
Gaziosmanpaşa'da bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Ölü ve yaralı olmazken çevre semtlerden gelen itfaiyenin yardımıyla yangın söndürme çalışmaları deva ediyor.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
TEKSTİL FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI
Yangın saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Cebeci Caddesi üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
ÇEVRE SEMTLERDEN İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Fatih, Başakşehir, Bakırköy, Eyüp, Esenler ve Sultangazi'nin de olduğu çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Mehmet Şimşek: Türk Lirası Son Bir Haftada Dolara Karşı En Çok Değer Kazanan Para Birimi Oldu
- Valilikten, Salda Gölü'nde Gençlik Festivali'nin Yapılmasına İzin Çıkmadı
- Trabzon'da Pistten Çıkan Uçağın Kaldırılması İstendi
- Bahçeli'nin Af Önerisine Ak Parti İçinden İlk Destek Metiner'den Geldi
- Çocuğunu Vatandaşların Su İçtiği Çeşmeye İşeten Anne, Bilecik'i Ayağa Kaldırdı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Maçı Bırakıp Tribünleri İzlediler! Dünyaca Ünlü Boksörün Maçında Seyirciler Birbirine Girdi
- Türkiye Futbol Federasyonu, İlkay Ve Mesut'a Tepkilerin Ardından Ayağa Kalktı
- Real Madrid, Neymar İçin 350 Milyon Euroyu Gözden Çıkardı
- G.Saray'dan 250 Bin Euro Alan Endoğan Adili: Bana Başka Takımlar 2 Bin Euro Bile Vermez
- Ekvador Liginde Sahayı Arıların Basmasının Ardından Futbolcular Kendini Yere Bıraktı
DÜNYA HABERLERİ
- Norveç Şirketi Evcil Hayvanı Olanlara Doğum İzni Verecek
- Eşcinsel Olduğundan Şüphelendiği Oğlunu İşkence Ederek Öldürdü
- 25 Yıl Boyunca Gözündeki Rimeli Temizlemeyen Kadının Hali Doktorları Bile Şaşkına Çevirdi
- Burnunda Çıkan Devasa Yaratık Görenlerin Nefesini Kesti
- Bebeğinin Cinsiyetini Doğumda Öğrenen Anne Sevinçten Çılgına Döndü
Bu Haberle İlgili Yorumlar