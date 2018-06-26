GAZİANTEP'TE DEV ÇEKİRGE ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, nadir görülen 'Çağaboğan' cinsi çekirge, büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürdü.
Gaziantep'in İslahiye İlçesinin Koccağız Mahallesi ormanlık bölgesinde gezintiye çıkan gençler, yolda hareket eden dev çekirgeyi görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.
SADECE AYAKLARI 18 SANTİMETRE
Yaklaşık 18 santimetre ayakları ve 14 santimetrelik antenleriyle dikkat çeken çekirge, büyüklüğüyle görenleri şaşırttı. Gençlerin fotoğrafladığı dev çekirge, bir süre sonra gözden kayboldu.
Kaynak: haberinburada
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