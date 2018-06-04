GAZİANTEP HAVALİMANI'NDA 2 MİLYON LİRALIK MÜCEVHER ELE GEÇİRİLDİ
Gaziantep'ten uçakla İzmir'e götürülmek istenen, 2 milyon 100 bin lira değerinde çok sayıda mücevher taşı ile malzeme ele geçirildi.
Gaziantep'ten uçakla İzmir'e götürülmek istenen, 2 milyon 100 bin lira değerinde çok sayıda mücevher taşı ile malzeme ele geçirildi.
2 MİLYON 100 BİN LİRA DEĞERİNDE MÜCEVHER ELE GEÇİRİLDİ
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'e gitmek için Gaziantep Havalimanı'na gelen isimleri açıklanmayan 2 kişiyi takibe aldı. Ekipler, şüphelilerin bagajlarında piyasa değeri 2 milyon 100 bin lira olan 37 yakut taşı, 1 kristal pırlanta, 2 kehribar taşı, 1 pirinç bakır karışımı yüzük, 2 mercek, 2 hassas terazi, 2 ölçüm cihazı ve içerisinde ayar suyu bulunan şişe ele geçirdi.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Mücevher ve malzemelere el koyan ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Mehmet Şimşek: Enflasyondaki Yükseliş Petrol Ve Kur Hareketlerinden Kaynaklanıyor
- Barcelona'yı Ali Koç Korkusu Sardı: Sponsorlukları Çekecek
- Dolar, Enflasyon Öncesinde Yüksek Seyrini Sürdürüyor
- Bakan Ağbal: 3600 Düzenlemesinden Şu An Emekli Olanlar Da Yararlanacak
- Tam 150 Bin Kişi Mağdur Oldu! Bu Tuzağa Siz De Düşmeyin
SPOR HABERLERİ
- İngiliz Ekibi Fulham, Beşiktaşlı Gökhan İçin Girişimlere Başladı
- Çakır, Dünya Kupası Öncesi Son Prova İçin Rusya'ya Gitti
- Bu Fotoğraftan Sonraki İlk Maçta Almanlar Tepki Yağdırdı
- Dış Basında Ali Koç Var: Zengin İş Adamı Fenerbahçe'nin Önderi Oldu
- Şansal Büyüka: Fenerbahçe Yarından İtibaren 50 Bin Kombine Satar
DÜNYA HABERLERİ
- Hırsızlık İçin Elini Genç Kızın Göğsüne Elini Sokan Kadın Videoda Yakayı Ele Verdi
- Esad'tan Tarihe Geçecek Ziyaret! Kuzey Kore'de Başkan Kim İle Görüşecek
- İki Arkadaş Tren İstasyonunda Tartışmaya Başladı, Biri Diğerini Kalbinden Bıçakladı
- Abd'de Marul Kaynaklı Koli Basili Salgını Büyüyor: 5 Ölü
- Rus Gazeteci, Kim Jong-Un'un Sarayının İçini Anlattı: Kız Kardeşi Evin Hanımı Gibi
Bu Haberle İlgili Yorumlar