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Galatasaraylı taraftarların rüyası gerçek oluyor

GALATASARAYLI TARAFTARLARIN RÜYASI GERÇEK OLUYOR

Galatasaray, Mısır Milli Takımıyla Dünya Kupasında da oynayan Trezeguet'le transferi konusunda anlaştı. Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa'yı ikna etmeye çalışıyor.

Tarih : 26 Haziran 2018, 13:10
Puan Ver : Galatasaraylı Taraftarların Rüyası Gerçek Oluyor(5/10)1

Trezeguet ile söz kesildi, G.Saray ilk transfere çok yaklaştı! Kasımpaşa'da sergilediği performans ile hem Fatih Terim hem de G.Saray'ın beğenisini kazanan Trezeguet için önemli mesafe kat edildi. Aslan, kadrosuna katmak istediği Mısırlı ile büyük ölçüde anlaştı. Devler Ligi'nde de iddialı bir takım kurmak isteyen Cimbom, 23 yaşındaki kanat oyuncusu ve menajeri ile görüştü.

İNGİLİZLER YILLIK 1,4 MİLYON POUND ÖNERDİ

İngiltere'den Walverhampton ve Brighton Hove, Trezeguet'ye talip oldu. Wolverhampton, 5 milyon Euro fesih bedeli ve yıllık 1.4 milyon pound ödemeyi önerdi. Son 3 günde temaslarını sıklaştıran G.Saray ise Mısırlı'ya 4 yıllık sözleşme ve senelik 2.2 milyon Euro teklif etti. Devler Ligi ve büyük kulüp faktörleri ile Trezeguet prensipte, "Evet" dedi.

GALATASARAY, KASIMPAŞA'YI İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Galatasaray yönetimi de birçok talibi olan Trezeguet ile büyük ölçüde anlaştı ve Mısırlının transferini 1 haftaya bitirme hedefinde... Cimbom, takas oyuncu tekliflerini yüksek ücretler nedeniyle kabul etmeyen Kasımpaşa Kulübü ile de anlaşıp imzaları atmak istiyor. G.Saray, Trezeguet için 5 milyon Euro'luk sözleşme fesih bedelinin ödeme takvimi konusunda Paşa'yı iknaya çabalıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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