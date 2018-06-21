Fatih Terim'e övgülerde bulunan Galatasaraylı Rodrigues, "Kenarda size güç veriyor. Kulüp için bir futbol efsanesi. Benim için de baba gibi." dedi.

Galatasaray'ın bu sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Garry Rodrgiues, Hollanda'da özel bir röportaj verdi. 'Andy'nin arabası' isimli programa katılan Rodrigues, bir de Galatasaray forması imzalayarak hediye etti.

"KALMAK İSTİYORUM"

Yeşil Burun Adalı yıldız, Hollanda'daki geçmiş dönemlerinden, Türkiye'deki günlerine, İstanbul'daki özel hayatından, Galatasaray'a kadar çok önemli açıklamalar yaptı. Cim-Bom'un, kariyer için çok önemli bir nokta olduğunu aktaran 27 yaşındaki futbolcu, takımıyla devam etmek istediğini belirtip, "Galatasaray ile sözleşmemi uzatmak istiyorum. Evet kulübüm de istiyor ve ben de kalmayı tercih ediyorum. 27 yaşındayım şu anda ve Şampiyonlar Ligi'nde olacak bir takımdayım. Bana sunulan ücret de iyi. Ayrılmak istemiyorum. Ailem de Galatasaray'ı seviyor, biz devam etmek istiyoruz, her şey zamanla belli olur" dedi.

"TUTKU GÜZEL AMA İNSAN BAZEN KAFAYI YİYOR"

Türkiye'de çok tutkulu bir futbol ortamı olduğunu kaydeden sarı-kırmızılı yıldız, "Sokakta rahat dolaşıyorum ama Türk futbolseverler çok tutkulu. Futbolculara saygı var. Galatasaray, Türkiye'nin en büyüğü ve popüler. Sürekli fotoğraf ve video çektirmek istiyorlar. Güzel bir ilgi ama insan bazen kafayı yiyor. Ama orada yaşamak çok güzel, Türkiye'ye çok saygı duyuyorum" diye konuştu.

Derbi atmosferlerinden de bahseden Rodrigues, "Statlar genelde her yerde dolu. Mesela bizim stada 58 bin kişi giriyor. Derbiler harika ve çılgınca geçiyor. Hele Fenerbahçe maçlarında çılgınca oluyor her şey" yorumunu yaptı.

"FATİH TERİM EFSANE"

Galatasaray'da sezon ortasında göreve gelen Fatih Terim'e övgülerde bulunan Rodrigues, "Tam bir baba figürü. Kenarda size güç veriyor. Kulüp için bir futbol efsanesi. Benim için de baba gibi... Fatih Terim geldi ve ben iyi oynamaya başladım" dedi.

"DONK'LA HEP BERABERİZ"

Garry Rodrigues, İstanbul'da antrenman ve maçlar dışında sosyal aktivitelerin de güzel olduğunu söyledi. Takım arkadaşı Donk'la iyi anlaştıklarını söyleyen Rodrigues, "Çok sayıda Hollandalı futbolcu var. İlk geldiğimde daha çok Sneijder ve de Jong vardı. Şimdi Donk'la beraberiz. Onunla dışarı çıkıyoruz. Hatta bazen Beşiktaş'ta Babel ve Lens var, onlarla görüşürüz. Başakşehir'de Elia var yine... Birbirimize rakip olduğumuz maçlarda çok görüşmüyoruz, çünkü taraftarlar dikkat ediyor" dedi.

"YENİLİRSEK 'EVİNİZE GİDİN' DİYE BAĞIRIYORLAR"

Sarı-kırmızılı yıldız Rodrigues, Türkiye'de yenilgilere verilen taraftar tepkilerine değindi. Taraftarların çok etkilendiğini kaydeden tecrübeli oyuncu, "Taraftarlar çok kızıyorlar. Gülünecek bir şey olmuyor eğer yenilirsek. O zaman sadece bize 'Evinize gidin' diye 'Go Home' diye bağırıyorlar. Ama aslında bu güzel bir şey. Kendilerini takımlarına adanmış hissediyor herkes... Kulüpleri için ölüyorlar" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada